Уильямс и Маррей проиграли Уимблдон. Их хватило только на два раунда
У Серены Уильямс и Энди Маррея не все хорошо. Серена пропустила несколько турниров и подошла к Уимблдону в роли десяткой ракетки мира. Маррей вообще перенес операцию и только восстановился. Для него Уимблдон – первый по-настоящему престижный турнир после возвращения.
На Уимблдоне Уильямс и Маррей договорились сыграть в турнире смешанных пар. Это символично, потому что когда-то они были первыми ракетками мира. Для Серены такой опыт важен со стороны игровой практики: нормально играть в 2019-м она начала только в мае. Уильямс совмещала пару с Марреем с матчами в одиночном разряде. Получилось напряженно.
«Самое впечатляющее для меня – это ее подача, после которой мы получали очки. В миксте это значительно облегчало мою игру у сетки. Но также, конечно, поражает постоянство успешной игры Серены на протяжении долгого времени. Например, сегодня с утра она играла в одиночном разряде, а вечером – со мной в миксте», – рассказывал Маррей.
За два первых матча Маррей и Уильямс не отдали соперникам ни одного сета. Проблемы возникли в третьем круге. В трех сетах (3:6, 6:4, 2:6) они проиграли паре Бруно Соареса и Николь Меличар. Теперь Уимблдон лишится одной из самых громких пар на турнире. «У нас был хороший турнир. Думаю, для первых раз вместе мы отыграли очень хорошо», – сказала Серена после матча.
Маррей играл на Уимблдоне и в мужском парном разряде, но там вылетел еще в первом раунде. Уильямс идет по турниру намного лучше. Она прошла уже пять соперниц в одиночном разряде, а завтра сыграет в полуфинале с Барбарой Стрыцовой из Чехии.
Уимблдон – первый турнир, где соревнования в миксте оказались на одном уровне внимания с соревнованием одиночников. BBC описал показательный случай. Первый матч Маррея и Уильямс вызвал столько внимания, что его перенесли на центральный корт (вместимость: 10 тысяч зрителей), хотя обычно соревнования в миксте на ранних стадиях играются на второстепенных площадках.
Сыграть в назначенное время они не успели из-за затянувшегося чуда Кори Гауфф. На следующий день у Маррея и Уильямс случилась накладка по матчам. Вышло так, что каждый из них сыграл две игры за день. Они не только выиграли матч в миксте, но и расслаблено шутили.
Теперь все боятся, что Маррей вообще завершит карьеру (но он пока ни о чем не объявлял). От Серены же хватает и других новостей: она получила штраф за повреждение корта и снялась для откровенной обложки журнала.