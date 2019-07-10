Уильямс и Маррей проиграли Уимблдон. Их хватило только на два раунда

На Уимблдоне Уильямс и Маррей договорились сыграть в турнире смешанных пар. Это символично, потому что когда-то они были первыми ракетками мира. Для Серены такой опыт важен со стороны игровой практики: нормально играть в 2019-м она начала только в мае. Уильямс совмещала пару с Марреем с матчами в одиночном разряде. Получилось напряженно.

«Самое впечатляющее для меня – это ее подача, после которой мы получали очки. В миксте это значительно облегчало мою игру у сетки. Но также, конечно, поражает постоянство успешной игры Серены на протяжении долгого времени. Например, сегодня с утра она играла в одиночном разряде, а вечером – со мной в миксте», – рассказывал Маррей.

За два первых матча Маррей и Уильямс не отдали соперникам ни одного сета. Проблемы возникли в третьем круге. В трех сетах (3:6, 6:4, 2:6) они проиграли паре Бруно Соареса и Николь Меличар. Теперь Уимблдон лишится одной из самых громких пар на турнире. «У нас был хороший турнир. Думаю, для первых раз вместе мы отыграли очень хорошо», – сказала Серена после матча.