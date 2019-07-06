15-летняя Кори Гауфф – главная девушка лета. Ей восхищаются звезды, а празднования мамы разлетаются в твиттере

Параллельно с игрой на «Уимблдоне» Гауфф дистанционно сдает школьные экзамены. Это мы пишем про девочку, которая уже заработала победами 174 тысячи фунтов. «Если честно, ненавижу тратить деньги. Не могу купить машину, потому что еще нельзя водить. Зато мне нравятся толстовки. Люблю носить их в дороге», – рассказывает сама Гауфф.

Ее сказочный путь на «Уимблдоне» чуть не закончился итогом встречи с Полоной Герцог. У соперницы было два матчбола, но Гауфф отыгралась и победила. Дальше – великая реакция по социальным сетям, дошедшая до мировых звезд. Теперь Кори Гауфф любят музыканты, артисты и другие спортсмены. Прямо сейчас восхищение Гауфф – новая и правильная мода.

Теперь о Гауфф знают везде

Одним из первых на успех Кори Гауфф отреагировал музыкант Джейден Смит (8 миллионов подписчиков в твиттере). «Ты звезда», – написал Джейден Смит и ретвитнул момент, где Гауфф отвечает на вопрос о нем самом. Оказалось, что сама Гауфф всегда восхищалась Смитом.