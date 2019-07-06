15-летняя Кори Гауфф – главная девушка лета. Ей восхищаются звезды, а празднования мамы разлетаются в твиттере
Впервые мы написали о теннисистке Кори Гауфф после ее победы над Винус Уильямс. Успех в одном таком матче – неожиданная история. Гауфф попала на «Уимблдон» через квалификацию и стала самой юной участницей на этом турнире. Вы не поверите, но 15-летняя американка все еще не вылетела. Она вышла в 1/8 финала, где сыграет с Симоной Халеп.
Параллельно с игрой на «Уимблдоне» Гауфф дистанционно сдает школьные экзамены. Это мы пишем про девочку, которая уже заработала победами 174 тысячи фунтов. «Если честно, ненавижу тратить деньги. Не могу купить машину, потому что еще нельзя водить. Зато мне нравятся толстовки. Люблю носить их в дороге», – рассказывает сама Гауфф.
Ее сказочный путь на «Уимблдоне» чуть не закончился итогом встречи с Полоной Герцог. У соперницы было два матчбола, но Гауфф отыгралась и победила. Дальше – великая реакция по социальным сетям, дошедшая до мировых звезд. Теперь Кори Гауфф любят музыканты, артисты и другие спортсмены. Прямо сейчас восхищение Гауфф – новая и правильная мода.
Теперь о Гауфф знают везде
Одним из первых на успех Кори Гауфф отреагировал музыкант Джейден Смит (8 миллионов подписчиков в твиттере). «Ты звезда», – написал Джейден Смит и ретвитнул момент, где Гауфф отвечает на вопрос о нем самом. Оказалось, что сама Гауфф всегда восхищалась Смитом.
«Великая. Черная. Я восхищаюсь твоими ударами на «Уимблдоне». Отдельное спасибо мистеру Уильямсу за вдохновение. Черные отцы и дочери в этом спорте», – написал в инстаграме Snoop Dogg (33,3 миллиона подписчиков).
Баскетболист «Филадельфии» Джоэль Эмбиид сравнил игру Гауфф с решающим матчем серии в плей-офф НБА: «Наблюдение за игрой Коко можно сравнить с просмотром седьмой игры серии». На Эмбиида подписаны 1,6 миллиона человек. Так о ней узнали любители баскетбола.
Актер Сэмюэл Л. Джексон написал только ее прозвище «КОКО», а потом добавил к посту #ребенокникуданеуходит. Его твиттер читают 8,1 миллиона человек. Теперь на Гауфф обратили внимание фанаты других видов спорта, личные поклонники музыкантов и актеров.
В продвижении самой Гауфф играет важную роль ее мама. Она так эмоционально радуется за дочь, что это тоже разлетелось по твиттеру. «Мама Коко Гауфф проживает свою лучшую жизнь», – написано в аккаунте ESPN для женщин (210 тысяч подписчиков). Просто посмотрите на эту радость:
Что еще о ней надо знать?
- Metro пишет, что игру Гауфф с Герцог посмотрели более 5,2 миллиона человек. Аудитория матча Надаля и Кириоса – 3,7 миллиона. Остальных смотрели еще меньше, а матчи Гауфф с Рыбариковой (2,4) и Винус Уильямс (2,1) тоже попали в топ.
- Ей восхищается Серена Уильямс – одна из самых влиятельных теннисток в мире: «Я просто люблю Коко и ее семью. Они просто очень милые. Ее папа просто хороший парень. Она очень классная и крутая».
- 28 лет назад на «Уимблдоне» зажигала Дженнифер Каприати. На тот момент ей тоже было 15 лет. Тогда Каприати дошла до полуфинала, а всего трижды выигрывала турниры Большого шлема. Гауфф прогнозируют карьеру звезды, но на «Уимблдоне» еще много стадий.
- Игра Кори Гауфф и Симоны Халеп начнется 8 июля в 13:00 по московскому времени. Это будет самый статусный соперник Гауфф на турнире.
- На это просто посмотрите: