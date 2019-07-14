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#Новак Джокович #Роджер Федерер #Теннис #Уимблдон

Джокович после победы на «Уимблдоне» съел травинку с газона. Что?

14 июля 2019, 22:43

После победы над Федерером Новак Джокович довольно ходил мимо трибун, показывал что-то небу, бил себя в грудь. В итоге он сел на газон, сорвал травинку и прожевал. Получился такой эпизод.

Это еще не все. В перерывах Джокович доставал контейнер и чем-то перекусывал оттуда. По цвету это «что-то» было зеленым. Комментаторы ESPN предположили, что это фрукты. По факту же это скорее напоминало какое-то растение или траву. И эта теория вполне объяснима.

Новак Джокович – вегетарианец. Он рассказал об этом еще в 2017-м. По словам Джоковича, отказавшись от мяса, он позволяет своему телу быстрее приходить в тонус. Больше никаких жирных блюд, никаких вредных приправ. Джокович научился идеально гармонировать со своим тело.

В 2018-м он все же признался: «Я уже почти год не употребляю мясо. Я пескетарианец – веган, который иногда ест рыбу».

Все фото: Global Look Press
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