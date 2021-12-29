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Новак Джокович
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Новак Джокович
Дата рождения
22 мая 1987 г.
Достижения
Рекордсмен по количеству недель на 1-й строчке рейтинга ATP
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Лента
Материалы
Новости
Теннис
Джокович пропустит минимум три следующих Australian Open – ему на три года запрещен въезд в страну
#Новак Джокович
17 января, 10:17
Теннис
Джокович проиграл новый суд в Австралии. Он будет депортирован и не сыграет на Australian Open
#Новак Джокович
16 января, 10:13
Теннис
Джокович снова попал в центр содержания мигрантов. Он ожидает там нового суда
#Новак Джокович
15 января, 10:43
Теннис
Австралия повторно аннулировала визу Джоковича. Ему снова грозит депортация
#Новак Джокович
14 января, 10:09
Теннис
Джокович объяснил «человеческой ошибкой» ложные данные о своих поездках. Из-за них Австралия снова открыла расследование
#Новак Джокович
12 января, 11:36
Теннис
Австралия снова рассмотрит аннулирование визы Джоковича. Теперь – из-за ложной информации о путешествиях
#Australian Open
11 января, 11:22
Теннис
Австралия запретила теннисистке Ворачовой въезд на три года. Она въехала с медотводом, но потом ее визу аннулировали
#Australian Open
11 января, 09:24
Теннис
Джокович выиграл суд и остается в Австралии. Он может сыграть на Australian Open
#Новак Джокович
10 января, 09:58
Теннис
Адвокаты Джоковича ошиблись в его фамилии, когда подавали апелляцию
#Новак Джокович
08 января, 15:22
Теннис
Австралия аннулировала еще одну визу после случая с Джоковичем. Теперь – у теннисистки, которая уже въехала в страну
#Australian Open
07 января, 17:19
Теннис
Пограничники Мельбурна аннулировали визу Джоковича. Его могут депортировать из страны, но адвокаты подали апелляцию
#Новак Джокович
06 января, 00:54
Теннис
Australian Open объяснил допуск непривитого Джоковича выдачей медотвода. Заявки на него рассматривали две комиссии
#Новак Джокович
05 января, 10:58
Теннис
Джокович, Рублев и Карацев снялись с ATP Cup. Это первый теннисный турнир сезона перед Australian Open
#ATP Cup
29 декабря 2021, 13:17
Теннис
Организаторы Australian Open рассмотрят допуск непривитых теннисистов. Хотя прежде утверждали, что этого не будет
#Australian Open
17 декабря 2021, 15:44
Теннис
🎾 Джокович обыграл Рублева во втором матче Итогового турнира ATP и вышел в полуфинал
#Итоговый турнир ATP
17 ноября 2021, 17:31
Теннис
Джокович обыграл Медведева и взял 37-й «Мастерс»
#Новак Джокович
07 ноября 2021, 19:35
Теннис
Определились все участники Итогового турнира ATP. От России там выступят Медведев и Рублев
#Итоговый турнир ATP
05 ноября 2021, 18:50
Теннис
Джокович получил штраф в 5 тысяч долларов за поведение в финале US Open. Во втором сете он сломал ракетку
#Новак Джокович
13 сентября 2021, 11:19
Теннис
Медведев – единственный теннисист, обыгравший Джоковича на турнирах «Большого шлема» в 2021 году
#Медведев — Джокович
13 сентября 2021, 02:57
Теннис
Медведев проигрывает Джоковичу по личным встречам. Счет по финалам – 1:1
#Медведев — Джокович
13 сентября 2021, 02:43
Теннис
Джокович проиграл шесть финалов US Open. Он побеждал на турнире три раза
#Медведев — Джокович
13 сентября 2021, 02:33
Теннис
Три русских теннисиста побеждали на турнирах «Большого шлема». Медведев – один из них
#Даниил Медведев
13 сентября 2021, 02:14
Теннис
Теннисисты из России 16 лет не выигрывали ТБШ. Последним чемпионом был Сафин
#Медведев — Джокович
13 сентября 2021, 02:02
Теннис
Медведев – второй теннисист из России, победивший на US Open
#Медведев — Джокович
13 сентября 2021, 01:47
Теннис
🎾 Медведев победил Джоковича в финале US Open. За весь турнир он проиграл один сет
#Медведев — Джокович
13 сентября 2021, 01:33
Теннис
Медведев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема». Это был его третий финал 🏆
#Медведев — Джокович
13 сентября 2021, 01:32
Теннис
Анастасия Павлюченкова и Софья Тартакова прокомментируют мужской финал US Open на «Матч ТВ»
#Анастасия Павлюченкова
12 сентября 2021, 10:24
Теннис
Медведев на пути к финалу US Open проиграл один сет, Джокович – шесть
#Медведев — Джокович
11 сентября 2021, 11:23
Теннис
Медведев уже играл в финале US Open. Тогда провел пять сетов, но проиграл Надалю
#Даниил Медведев
11 сентября 2021, 11:07
Теннис
Статистика личных встреч Медведева и Джоковича. Они сыграют в финале US Open
#Медведев — Джокович
11 сентября 2021, 10:57
Теннис
Финал US Open: прогноз на матч Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года
#Медведев — Джокович
11 сентября 2021, 10:36
Теннис
Финал US Open: во сколько начало матча Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года
#Медведев — Джокович
11 сентября 2021, 10:25
Теннис
Финал US Open: где смотреть матч Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Медведев — Джокович
11 сентября 2021, 10:13
Теннис
Медведев сыграет с Джоковичем в финале US Open
#Медведев — Джокович
11 сентября 2021, 08:57
Теннис
Джокович пропустит турнир в Цинициннати после снятия с Олимпиады. Он объяснил это необходимостью восстановиться
#Новак Джокович
10 августа 2021, 12:15
Олимпиада 2020
🎾 Австралия выиграла бронзу в миксте из-за снятия Джоковича с турнира
#Олимпиада-2020
31 июля 2021, 12:50
Олимпиада 2020
🎾 Джокович проиграл матч за бронзу в одиночном разряде. Единственная медаль на Олимпиаде была в 2008 году
#Новак Джокович
31 июля 2021, 11:55
Теннис
🇷🇺🇩🇪 Хачанов сыграет против Зверева в финале теннисного турнира Олимпиады. Джокович вылетел
#Олимпиада-2020
30 июля 2021, 13:15
Теннис
Жеребьевка в мужском теннисе на Олимпиаде-2020: Медведев – Бублик, Рублев – Нисикори и другие пары
#Олимпиада-2020
22 июля 2021, 10:15
Теннис
🌱 Джокович после победы на «Уимблдоне» съел травинку и отпраздновал на трибуне
#Новак Джокович
11 июля 2021, 20:05
Теннис
Джокович в 20-й раз победил на турнирах «Большого шлема». Это повторение рекорда Надаля и Федерера
#Новак Джокович
11 июля 2021, 19:42
Теннис
🎾 Джокович третий год подряд выиграл «Уимблдон»
#Новак Джокович
11 июля 2021, 19:33
Теннис
Джокович во второй раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос». В финале победил Циципаса
#Новак Джокович
13 июня 2021, 20:23
Теннис
Джокович обыграл Надаля и вышел в финал «Ролан Гаррос». Он сыграет с Циципасом
#Ролан Гаррос
12 июня 2021, 00:40
Теннис
Карацев победил Джоковича в полуфинале ATP
#Аслан Карацев
24 апреля 2021, 22:00
Теннис
Джокович стал первым теннисистом с 311 неделями на первой строчке мирового рейтинга. Он превзошел рекорд Федерера
#Новак Джокович
08 марта 2021, 12:11
Теннис
Джокович повторил рекорд Федерера, начав 310-ю неделю в лидерах рейтинга ATP. И установит новый через неделю
#Новак Джокович
01 марта 2021, 11:59
Теннис
Джокович усугубил травму живота, доиграв Australian Open. Надрыв мышцы увеличился с 17 до 25 миллиметров
#Australian Open
22 февраля 2021, 18:06
Теннис
Сафин остается последним теннисистом из России, который выиграл Australian Open. Это было в 2005-м
#Медведев — Джокович
21 февраля 2021, 14:12
Теннис
Медведев проиграл впервые с октября 2020 года. У него была серия из 20 побед подряд
#Медведев — Джокович
21 февраля 2021, 13:58
Теннис
Джокович выиграл все девять финалов Australian Open
#Медведев — Джокович
21 февраля 2021, 13:51
Теннис
Новак Джокович – победитель Australian Open 🏆
#Медведев — Джокович
21 февраля 2021, 13:42
Теннис
Прогноз на финал Australian Open Медведев – Джокович
#Медведев — Джокович
21 февраля 2021, 07:54
Теннис
Где смотреть финал Australian Open Медведев – Джокович
#Медведев — Джокович
21 февраля 2021, 07:00
Теннис
Во сколько начнется финал Australian Open Медведев – Джокович
#Медведев — Джокович
21 февраля 2021, 06:59
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Медведев вышел в финал Australian Open и сыграет там с Джоковичем
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19 февраля 2021, 13:56
Теннис
Карацев проиграл Джоковичу в полуфинале Australian Open
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Джокович сыграет с Карацевым в полуфинале Australian Open
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Надаль выиграл 13-й «Ролан Гаррос» 🏆
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