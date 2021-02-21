Медведев — Джокович
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Новак Джокович
Даниил Медведев
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#Медведев — Джокович #Даниил Медведев #Новак Джокович #Australian Open #Теннис

Прогноз на финал Australian Open Медведев – Джокович

2 часа назад

XinHua/Global Look Press

Даниил Медведев и Новак Джокович сыграют в финале Australian Open.

Котировки букмекеров:

  • Победа Медведева – 1,97
  • Победа Джоковича – 1,84

Даниил Медведев никогда не выигрывал турниры серии «Большого шлема». Джокович побеждал на них 17 раз. Он восемь раз участвовал в финале Australian Open – выиграл все.

Сейчас Медведев имеет победную серию из 20 матчей в разных турнирах. Его последнее поражение было еще 30 октября 2020 года.

Джокович 21 ноября проиграл Тиму, перед этим – Медведеву. На Australian Open он испытывал проблемы со здоровьем. Полноценно восстановился только к полуфиналу.

По личным встречам пока лидирует Джокович – 4:3. Джокович обыгрывал Медведева на Australian Open в 2019 году.

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