Прогноз на финал Australian Open Медведев – Джокович

Даниил Медведев и Новак Джокович сыграют в финале Australian Open.

Котировки букмекеров:

Победа Медведева – 1,97

Победа Джоковича – 1,84

Даниил Медведев никогда не выигрывал турниры серии «Большого шлема». Джокович побеждал на них 17 раз. Он восемь раз участвовал в финале Australian Open – выиграл все.

Сейчас Медведев имеет победную серию из 20 матчей в разных турнирах. Его последнее поражение было еще 30 октября 2020 года.

Джокович 21 ноября проиграл Тиму, перед этим – Медведеву. На Australian Open он испытывал проблемы со здоровьем. Полноценно восстановился только к полуфиналу.

По личным встречам пока лидирует Джокович – 4:3. Джокович обыгрывал Медведева на Australian Open в 2019 году.

Где смотреть финал Australian Open Медведев – Джокович

Во сколько начнется финал Australian Open Медведев – Джокович