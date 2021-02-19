Медведев — Джокович
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Новак Джокович
Даниил Медведев
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#Медведев — Джокович #Даниил Медведев #Australian Open #Новак Джокович #Теннис

Во сколько начнется финал Australian Open Медведев – Джокович

2 часа назад

Xinhua/Global Look Press

Игра между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем пройдет 21 февраля и начнется в 11:30 по московскому времени.

Где смотреть финал Australian Open Медведев – Джокович

  • Медведев вышел в финал, обыграв грека Стефаноса Циципаса. Джокович выбил в полуфинале Аслана Карацева.
  • Для Медведева это будет второй финал турнира «Большого шлема». В 2019 году он проиграл в финале US Open.
  • Сербский теннисист 17 раз выигрывал турниры «Большого шлема». Из них восемь раз — Australian Open.
  • Джокович занимает первую строчку в рейтинге ATP, Медведев — четвертую. 22 февраля список обновят, и тогда теннисист из России станет третьей ракеткой мира, обойдя австрийца Доминика Тима.
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