Медведев — Джокович
Australian Open
Теннис
Новак Джокович
Даниил Медведев
Во сколько начнется финал Australian Open Медведев – Джокович
2 часа назад
Игра между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем пройдет 21 февраля и начнется в 11:30 по московскому времени.
Где смотреть финал Australian Open Медведев – Джокович
- Медведев вышел в финал, обыграв грека Стефаноса Циципаса. Джокович выбил в полуфинале Аслана Карацева.
- Для Медведева это будет второй финал турнира «Большого шлема». В 2019 году он проиграл в финале US Open.
- Сербский теннисист 17 раз выигрывал турниры «Большого шлема». Из них восемь раз — Australian Open.
- Джокович занимает первую строчку в рейтинге ATP, Медведев — четвертую. 22 февраля список обновят, и тогда теннисист из России станет третьей ракеткой мира, обойдя австрийца Доминика Тима.
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