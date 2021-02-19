Где смотреть финал Australian Open Медведев – Джокович

Финальный матч Australian Open пройдет 21 февраля и начнется в 11:30 по московскому времени. Игру между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем в прямом эфире покажет Eurosport, владеющий эксклюзивными правами на игру.

Также финал можно посмотреть по «Матч ТВ», но из-за особенностей контракта трансляция начнется только с 91-й минуты встречи. Это условия, на которых Eurosport предоставил права.

«Матч ТВ» уже транслировал с 91-й минуты полуфиналы, в которых играли Медведев и Аслан Карацев.