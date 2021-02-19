Медведев — Джокович
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Даниил Медведев
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#Медведев — Джокович #Даниил Медведев #Australian Open #Новак Джокович #Теннис

Где смотреть финал Australian Open Медведев – Джокович

2 часа назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Финальный матч Australian Open пройдет 21 февраля и начнется в 11:30 по московскому времени. Игру между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем в прямом эфире покажет Eurosport, владеющий эксклюзивными правами на игру. 

Также финал можно посмотреть по «Матч ТВ», но из-за особенностей контракта трансляция начнется только с 91-й минуты встречи. Это условия, на которых Eurosport предоставил права.

«Матч ТВ» уже транслировал с 91-й минуты полуфиналы, в которых играли Медведев и Аслан Карацев.

  • Джокович 17 раз побеждал в «Большом шлеме», в том числе восемь раз на Australian Open.
  • Медведев уже выходил в финал турнира «Большого шлема» в 2019 году. Тогда в финале US Open он проиграл Рафаэлю Надалю.
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