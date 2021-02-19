Медведев показывает лучшую форму. Выиграл 20 матчей подряд, отдал два сета за весь Australian Open
Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open. Матч закончился в трех сетах – 6:4, 6:2, 7:5. В финале Медведев сыграет с Новаком Джоковичем. Их последняя встреча на ноябрьском Итоговом турнире ATP закончилась победой Медведева в двух сетах. Тогда Медведев победил на турнире, где на одной неделе обыграл Джоковича, Надаля и Тима.
Прошло три месяца. Уверенная победа над Циципасом – доказательство хорошей формы Медведева прямо сейчас. Он впервые в карьере вышел в финал Australian Open. Всего за карьеру Медведева это будет второй финал турнира серии «Большого шлема». В 2019 году Медведев играл в финале US Open, где в пяти сетах проиграл Рафаэлю Надалю.
Что еще надо знать о его форме прямо сейчас:
👑 Медведев идет на серии из 20 побед подряд во всех турнирах. Его последнее поражение было 30 октября 2020 года. Тогда Медведев в двух сетах проиграл Андерсону на турнире В Вене. Кевин Андерсон на тот момент шел 111-м в мировом рейтинге. Для него та победа стала сенсацией, похожей на успехи Карацева на Australian Open.
👑 За 2021 год Медведев отдал соперникам три сета, два – на Australian Open. Матч с сербом Крайиновичем оказался единственным сложным по счету для него на всем турнире. Тогда Медведев выиграл два сета, но Крайинович сравнял счет. Пятый сет Медведев забрал со счетом 6:0. Потом были сухие победы над Макдональдом, Рублевым и Циципасом.
👑 Медведев начал турнир под четвертым номером в мировом рейтинге. Выход в полуфинал гарантировал ему место в тройке, победа в финале даст второе место. Новак Джокович остается первой ракеткой мира при любых раскладах. Форма Джоковича на Australian Open выглядит хуже: он выиграл с сухим счетом только два матча.
👑 Даниил Медведев постоянно обыгрывает игроков из топ-10 рейтинга. Сейчас он идет на серии из 12 побед подряд над лучшими теннисистами мира. Медведев – девятый игрок за всю историю, которому это удалось. C ноября 2020-го Медведев обыграл каждого игрока из первой десятки. Кроме Федерера, который травмирован.
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Когда Джокович обыграл Карацева, он говорил о хорошей форме Медведева: «В последние три-четыре месяца он играет на высочайшем уровне. У него победная серия. Он выиграл турниры в зале, Итоговый чемпионат». Тогда же Джокович сказал, что возьмет попкорн и посмотрит его матч с Циципасом. В итоге пришел на Eurosport и комментировал результат матча.
Сам Даниил Медведев рассказывал в интервью о полученном опыте. Главный момент матча с Циципасом случился в конце третьего сета. При счете 5:5 Медведев взял подачу соперника. Медведев не сдержался после заключительного розыгрыша. Станцевал, когда увидел попадание мяча в корт. Потом подал на матч и вышел в финал.