Медведев показывает лучшую форму. Выиграл 20 матчей подряд, отдал два сета за весь Australian Open

Что еще надо знать о его форме прямо сейчас:

👑 Медведев идет на серии из 20 побед подряд во всех турнирах. Его последнее поражение было 30 октября 2020 года. Тогда Медведев в двух сетах проиграл Андерсону на турнире В Вене. Кевин Андерсон на тот момент шел 111-м в мировом рейтинге. Для него та победа стала сенсацией, похожей на успехи Карацева на Australian Open.

👑 За 2021 год Медведев отдал соперникам три сета, два – на Australian Open. Матч с сербом Крайиновичем оказался единственным сложным по счету для него на всем турнире. Тогда Медведев выиграл два сета, но Крайинович сравнял счет. Пятый сет Медведев забрал со счетом 6:0. Потом были сухие победы над Макдональдом, Рублевым и Циципасом.

👑 Медведев начал турнир под четвертым номером в мировом рейтинге. Выход в полуфинал гарантировал ему место в тройке, победа в финале даст второе место. Новак Джокович остается первой ракеткой мира при любых раскладах. Форма Джоковича на Australian Open выглядит хуже: он выиграл с сухим счетом только два матча.

👑 Даниил Медведев постоянно обыгрывает игроков из топ-10 рейтинга. Сейчас он идет на серии из 12 побед подряд над лучшими теннисистами мира. Медведев – девятый игрок за всю историю, которому это удалось. C ноября 2020-го Медведев обыграл каждого игрока из первой десятки. Кроме Федерера, который травмирован.

Федерер – самый обожаемый теннисист планеты. Эта сила выше побед