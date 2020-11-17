Федерер – самый обожаемый теннисист планеты. Эта сила выше побед

Для Маррея, Джоковича и Надаля Федерер − ориентир, кумир и глыба, которую необходимо преодолеть, чтобы чего-то добиться самим. Каждый молодой талантливый теннисист неизменно сравнивается с ним. Пока сам Федерер никому не подражал и оставался собой: естественно держался в кадре, искренне общался с журналистами и фанатами, редко терял самообладание на корте.

В 2007-м писательница и спортивный обозреватель Селена Робертс открыто сравнила юного Джоковича с Федерером: «Да, Джокович одержал несколько громких побед и заслужил третий номер посева. Но его трудно воспринимать всерьез. Настоящий ли он? Или просто подражатель?» Насчет Федерера таких вопросов не возникало никогда – даже до побед на Шлемах и статуса первой ракетки мира.

Сдержанное достоинство особенно выделяется на фоне прошлых и следующих поколений. До него скандалист Джон Макинрой бился с Джимми Коннорсом так, что историк тенниса Стивен Тигнор сравнивал их матчи с поножовщиной. После него Джокович угрожал фанату, который оскорбил его во время предматчевой разминки, Кирьос отказался продолжать матч и отшвырнул стул после предупреждения от судьи, Лукаш Росол боднул Маррея плечом и услышал в ответ: «Тебя никто не любит, все тебя ненавидят».

Английский писатель и публицист Джефф Дайер так описал впечатления от встречи с Федерером на турнире в Индиан-Уэллс два года назад: «Некоторые 70-80-летние люди считают, что момент, когда они увидели Джими Хендрикса, стал одним из определяющих в их жизни. Для меня таким же моментом стало знакомство с Федерером.

Когда он вошел комнату, и мы впервые увидели его вблизи, то оба – мне было почти 60, а моему другу 52 – затаили дыхание, как девочки-подростки, увидевшие Джастина Бибера или того, кто теперь считается новым Джастином Бибером. По сравнению с давним соперником Рафой Надалем Роджер кажется почти хлюпиком, однако вблизи напоминает греческого бога. Легкость его движений на корте отвлекает от физической силы, которая позволяет ему действовать так легко и изящно столько лет. Часть его таланта заключается в том, чтобы гениальные вещи казались элементарными, как у танцоров».