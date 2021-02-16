Карацев заработал за Australian Open больше, чем за всю карьеру
Аслан Карацев вышел в полуфинал Australian Open. Теннисистов из России не было на этой стадии турнира с 2005 года, когда Australian Open выиграл Марат Сафин. Теперь будут сразу двое: Андрей Рублев и Даниил Медведев разыграют еще одно место.
На пути к полуфиналу Карацев проиграл только три сета в основной сетке турнира. Два – в матче против Феликса Оже-Альяссима, где он проигрывал 0:2. Еще один взял у него Григор Димитров уже в четвертьфинальном матче.
Карацев попал в основную сетку турнира через квалификацию. Матчи проходили еще в январе – там Карацев играл против теннисистов с низким рейтингом. Сам он занимал перед турниром 114-е место, а теперь точно поднимется в топ-50.
До этого сезона Карацев никогда не доходил до основной сетки турнира серии «Большого шлема». ATP Tour уже посчитал его деньги – и это разрыв. За всю карьеру Аслан Карацев заработал 618 тысяч долларов. Выход в полуфинал Australian Open принес ему почти 663 тысячи.
Если Аслан Карацев выйдет в финал Australian Open, то заработает больше миллиона долларов даже за второе место. В случае победы на турнире он получит 2,1 миллиона. В этом сезоне призовые распределяются равномерно: гонорар чемпиона Australian Open-2021 урезан на 33% при рекордном призовом фонде.
Сенсации Карацева помогли проблемы у соперника. На исход матча между Карацевым и Димитровым повлияла травма. После третьего сета Димитров брал медицинскую паузу и получал помощь врачей. В твиттере мелькают фотографии, где он сидит и корчится от боли. За два последних сета Димитров взял только три гейма.
Победа Карацева в четвертьфинале не прогнозировалась перед матчем. Григор Димитров – пока еще 21-я ракетка мира. Австралийская телеведущая Нероли Медоуз перед игрой подсчитала в твиттере расклады по популярности между Димитровым и Карацевым. Доход за полуфинал не учитывала.
Медоуз сравнивала карьерные доходы Димитрова и Карацева, количество подписчиков в инстаграме и твиттере:
Мы подробно рассказывали о прогрессе Карацева. Он падал в восьмую сотню рейтинга, но все изменилось в 2019 году. Тогда Карацев нашел тренера в Минске, переехал – и начал быстрый прогресс. Белорусский теннисист Илья Ивашка остается последним, кто победил Карацева. Это было в ноябре 2020 года. Ивашка идет в рейтинге на 110-м месте.
Кто такой Аслан Карацев – открытие Australian Open. Был на 747 месте в рейтинге, но все поменяли тренировки в Минске