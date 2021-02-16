Карацев заработал за Australian Open больше, чем за всю карьеру

Аслан Карацев вышел в полуфинал Australian Open. Теннисистов из России не было на этой стадии турнира с 2005 года, когда Australian Open выиграл Марат Сафин. Теперь будут сразу двое: Андрей Рублев и Даниил Медведев разыграют еще одно место.

На пути к полуфиналу Карацев проиграл только три сета в основной сетке турнира. Два – в матче против Феликса Оже-Альяссима, где он проигрывал 0:2. Еще один взял у него Григор Димитров уже в четвертьфинальном матче.

Карацев попал в основную сетку турнира через квалификацию. Матчи проходили еще в январе – там Карацев играл против теннисистов с низким рейтингом. Сам он занимал перед турниром 114-е место, а теперь точно поднимется в топ-50.

До этого сезона Карацев никогда не доходил до основной сетки турнира серии «Большого шлема». ATP Tour уже посчитал его деньги – и это разрыв. За всю карьеру Аслан Карацев заработал 618 тысяч долларов. Выход в полуфинал Australian Open принес ему почти 663 тысячи.