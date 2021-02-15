Кто такой Аслан Карацев – открытие Australian Open. Был на 747 месте в рейтинге, но все поменяли тренировки в Минске

Аслан Карацев сенсационно добрался до четвертьфинала Australian Open. На этом турнире он впервые попал в основную сетку. Cначала прошел два раунда, затем устранил девятую ракетку мира Диего Шварцмана. Проигрывая 0:2 по сетам, победил в 1/8 финала.

Еще Карацев – первый дебютант-четвертьфиналист турнира «Большого шлема» за последние 25 лет. А всего в четвертьфиналах сыграют три теннисиста из России. Андрей Рублев и Даниил Медведев тоже прошли в эту стадию и попали в одну пару.

Кто такой Карацев

• Карацеву уже 27 лет.

• В детстве серьезно следил за Роджером Федерером, был его болельщиком.

• Вместо Москвы тренировался в академии в Германии, куда его устроил Дмитрий Турсунов.

• В ATP дебютировал в 2013 году, с тех пор выиграл несколько медалей на Универсиадах.

• Но падал на 747-е место в мировом рейтинге в конце 2017 года.

• В 2019 году стал жить и тренироваться в Минске с тренером Егором Яцюком.

• В 2020-м выиграл два челленджера, а год закончил на 112-м месте в рейтинге.