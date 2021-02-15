Кто такой Аслан Карацев – открытие Australian Open. Был на 747 месте в рейтинге, но все поменяли тренировки в Минске
Аслан Карацев сенсационно добрался до четвертьфинала Australian Open. На этом турнире он впервые попал в основную сетку. Cначала прошел два раунда, затем устранил девятую ракетку мира Диего Шварцмана. Проигрывая 0:2 по сетам, победил в 1/8 финала.
Еще Карацев – первый дебютант-четвертьфиналист турнира «Большого шлема» за последние 25 лет. А всего в четвертьфиналах сыграют три теннисиста из России. Андрей Рублев и Даниил Медведев тоже прошли в эту стадию и попали в одну пару.
Кто такой Карацев
• Карацеву уже 27 лет.
• В детстве серьезно следил за Роджером Федерером, был его болельщиком.
• Вместо Москвы тренировался в академии в Германии, куда его устроил Дмитрий Турсунов.
• В ATP дебютировал в 2013 году, с тех пор выиграл несколько медалей на Универсиадах.
• Но падал на 747-е место в мировом рейтинге в конце 2017 года.
• В 2019 году стал жить и тренироваться в Минске с тренером Егором Яцюком.
• В 2020-м выиграл два челленджера, а год закончил на 112-м месте в рейтинге.
Какие цели он ставил
В 2015-м Карацев победил на Кубке Кремля Михаила Южного. Сказал тогда, что хочет как можно быстрее попасть в топ-сотню теннисистов. Как раз после этого были и падения, и взлеты, но сотня рейтинга так и оставалась мечтой.
В 2021-м позиция Карацева в рейтинге ATP – 114-я, но благодаря своим последним успехам он точно попадет в сотню. Осенью 2020-го Карацев говорил, что ставит цель сначала попасть в основную сетку Australian Open, потом – в топ-50.
А дальше? Топ-20. «Считаю, что по игре я не уступаю ребятам, которые стоят выше в рейтинге», – уверен Карацев.
Почему прорыв произошел в 2020-м
2019-й год Карацев закончил на 289-м месте, впереди был пандемийный год. Именно после локдауна у него пошли успехи. Три финала челленджеров за три недели, два из которых – победные в Праге и Остраве.
Карацев рассказал, что усиленно тренировался в США во время пандемии. У него было достаточно практики, что здорово помогло в турнирах. «Я был с самого начала сезона готов достаточно хорошо, чтобы показывать результаты. А в Штаты поехал, чтобы не терять игровую практику», – рассказывал он.
Удачей Карацев считает работу с тренером Яцюком: «Мы друг друга понимаем, он меня правильно ведет. Ничего нового, может, и не говорит, но ведет правильно». Объясняет, что раньше тренировался в Германии или Барселоне, но не с теми людьми, а с Яцюком в Минске вполне комфортно. И важно: «Мы стали больше внимания психологии уделять».
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отвечал на это: «У Егора иногда игра выходила за пределы его технических возможностей. Все это передалось Карацеву, поэтому он может играть совершенно спокойно, раскованно».
Что у него в соцсетях
Карацев – редкий гость инстаграма. Он завел его еще в 2013 году, с тех пор даже 70 записей не опубликовал.
Там – красивые места:
Другой вид спорта:
Животные:
Тренировки:
Последней публикации через месяц исполнится год. Карацев не публиковал ничего в инстаграм даже после успехов 2021 года – он не только зажег на Australian Open, но и выиграл со сборной России Кубок ATP.
В твиттере Карацев более активен, но больше ретвитит, чем пишет. Подписчиков у одной из главных звезд Australian Open пока еще очень мало – восемь тысяч в инсте и не более тысячи в твиттере.