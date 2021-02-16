Аслан Карацев
Australian Open
Теннис
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#Аслан Карацев #Australian Open #Теннис

Карацев – полуфиналист Australian Open. Он идет 114-м в мировом рейтинге

6 часов назад

твиттер ATP Tour

Аслан Карацев обыграл Григора Димитрова в четвертьфинале Australian Open. Счет матча – 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Это дебютный турнир серии «Большого шлема» в карьере Карацева, где он пробился в основную сетку. Перед его стартом он занимал 114-е место в рейтинге. Теперь поднимется в топ-50.

На пути к полуфиналу Карацев проиграл в основной сетке Australian Open только три сета. Он стал первым дебютантом в истории, который дошел до этой стадии.

Карацеву 27 лет. С 2019 года он тренируется в Минске.

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