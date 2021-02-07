Где смотреть Australian Open 🎾

Australian Open – первый турнир «Большого шлема» в новом теннисном сезоне. Он пройдет в Австралии с 8 по 21 февраля.

Eurosport покажет в прямом эфире все главные игры на турнире. Первые трансляции начнутся в ночь с 7 на 8 февраля.

Матч Анастасии Павлюченковой и Наоми Осаки будет одним из важных в первый день Australian Open. Трансляция начнется в 03:00 по московскому времени.

В мужской сетке не выступит Роджер Федерер. Он пропускает турнир, потому что еще не восстановился после операции на колене.

Новак Джокович посеян под первым номером у мужчин, Эшли Барти – у женщин. Джокович выигрывал Australian Open два раза подряд. София Кенин – действующий победитель у женщин.