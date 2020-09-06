Новак Джокович
US Open
Теннис
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#Новак Джокович #Теннис #US Open

Джокович попал мячом в судью в матче на US Open. Итог – исключение из турнира

06 сентября, 23:57

Xinhua/Global Look Press

Новак Джокович играл на US Open матч против Пабло Карреньо-Буста. Уже в первом сете произошло событие, которое перевернуло ход всего турнира. Джокович отбросил мяч и случайно попал в судью. Женщина упала и схватилась за горло. Джокович подошел и сразу извинился, но это не спасло его от наказания. Матч остановлен, его победитель – Пабло Карреньо-Буста.

Так все это было:

Судьи принимали решение несколько минут. Джокович упрашивал их о смягчении наказания: был согласен даже на штраф в виде поражения в сете. Получил ответ, что смягчение наказания невозможно по правилам. Так из турнира US Open исключен первый номер и главный фаворит. В 2020 году Новак Джокович выступал со статистикой побед 26:0.

Важно, что женщина самостоятельно покинула корт. С ней все в порядке, но само действие Джоковича тянуло на тяжелое нарушение. За него как раз и предусмотрена дисквалификация из турнира. Сыграл роль и гнев со стороны Джоковича – в твиттере ему уже посоветовали пересмотреть отношение к проявлению эмоций.

Для Джоковича неудачно складывался весь матч против Пабло Карреньо-Буста. Перед эпизодом с судьей Джокович проиграл гейм, во время которого получал врачебную помощь. Он травмировал левое плечо и расстраивался, когда не бил на полную мощность. После произошедшего с судьей Джокович не остался на пресс-конференцию и сразу покинул территорию турнира.

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Комментарии (2)
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Юрий Алеманов
07 сентября, 00:15

Максимально странный эпизод. Джокович же неспециально.

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vladik12
07 сентября, 14:53

Теперь все теннисисты будут сдерживать эмоции. Наблюдать за игрой будет менее интересно.

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