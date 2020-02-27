Мария Шарапова
Теннис
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#Мария Шарапова #Теннис

Эпоха Шараповой – в лучших фото

27 февраля, 13:12

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры спустя более 20 лет игры в теннис. За это время она стала победительницей 39 турниров, побеждала на Итоговом чемпионате WTA и Кубке Федерации. Шарапова доходила до финала Олимпийских игр, побеждала на турнирах Большого шлема.

Мария Шарапова – это большая карьера с мощными взлетами, яркими моментами и достойными поражениями. Собрали самые красивые и важные кадры из выступлений Шараповой.

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Все фото: www.imago-images.de, ZUMAPRESS, Xinhua, imago sportfotodienst, dpa/Global Look Press
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