Эпоха Шараповой – в лучших фото

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры спустя более 20 лет игры в теннис. За это время она стала победительницей 39 турниров, побеждала на Итоговом чемпионате WTA и Кубке Федерации. Шарапова доходила до финала Олимпийских игр, побеждала на турнирах Большого шлема.

Мария Шарапова – это большая карьера с мощными взлетами, яркими моментами и достойными поражениями. Собрали самые красивые и важные кадры из выступлений Шараповой.