История с мельдонием и травмы испортили карьеру Шараповой. Большие победы закончились еще в 2014-м

Мария Шарапова завершила карьеру. Об этом она объявила в большом прощальном письме на английском языке. Полный перевод читайте тут, а ниже – ключевая выдержка:

«Прислушиваясь к этому голосу, предвидя каждый его прилив и отлив, я принимала окончательные сигналы, когда они приходили.

Один из них пришел в августе прошлого года на U.S. Open. За закрытыми дверьми за тридцать минут до выхода на площадку мне провели процедуру онемения плеча, чтобы выйти на игру. Травмы плеча не являются чем-то новым для меня, когда мои сухожилия стираются, как веревки. В 2008 году мне сделали несколько операций, в прошлом году – еще одну. Я провела бесчисленное количество месяцев на физиотерапии».

В инстаграме Шарапова тоже попрощалась с теннисом: отдельно расписала, что он показал ей мир. Символично, что в этой публикации 32-летняя Шарапова показала себя маленькой девочкой.