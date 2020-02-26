История с мельдонием и травмы испортили карьеру Шараповой. Большие победы закончились еще в 2014-м
Мария Шарапова завершила карьеру. Об этом она объявила в большом прощальном письме на английском языке. Полный перевод читайте тут, а ниже – ключевая выдержка:
«Прислушиваясь к этому голосу, предвидя каждый его прилив и отлив, я принимала окончательные сигналы, когда они приходили.
Один из них пришел в августе прошлого года на U.S. Open. За закрытыми дверьми за тридцать минут до выхода на площадку мне провели процедуру онемения плеча, чтобы выйти на игру. Травмы плеча не являются чем-то новым для меня, когда мои сухожилия стираются, как веревки. В 2008 году мне сделали несколько операций, в прошлом году – еще одну. Я провела бесчисленное количество месяцев на физиотерапии».
В инстаграме Шарапова тоже попрощалась с теннисом: отдельно расписала, что он показал ей мир. Символично, что в этой публикации 32-летняя Шарапова показала себя маленькой девочкой.
Травмы Шараповой испортили всю радость от карьеры
В 2014-м Шарапова во второй раз выиграла «Ролан Гаррос». Всего в ее карьере пять титулов на турнирах Большого шлема, но этот оказался одним из самых запоминающихся. В финале Шарапова в трех сетах обыграла Симону Халеп, а потом поблагодарила болельщиков и сказала ключевые слова: «Это самый тяжелый финал Большого шлема в моей карьере. Симона играла агрессивно! Моя мечта сбылась!».
Тогда Шарапова официально закончила с большими победами – дальше было выживание из-за внешнего давления и проблем со здоровьем. Шарапова пропускала матчи из-за боли в ноге, вылетала на месяцы с больной рукой. На некоторые турниры Шарапова попадала только с помощью wild card. Организаторы турниров хотели видеть Шарапову из-за ее громкого имени, но результатами она не радовала.
Пик плохого состояния пришелся на 2019-й. Из-за травмы плеча Шарапова не выходила на корт с января. Потом вышла, провела пару встреч, но даже не доиграла матч престижного летнего «Уимблдона» против Полин Пармантье. Там Шарапова выиграла первый сет, проиграла второй 6:7, а затем вызвала на корт врача. Тот посмотрел ее руку и даже оставил Шарапову в игре, но при счете 0:5 в пользу соперницы она все бросила.
Тогда же Шарапова рассказала о плече: «Проблема с плечом была давно. Последние пять месяцев я справлялась хорошо, потому что знала, что поступаю правильно. Я боролась в Австралии, Санкт-Петербурге. Я заканчивала матч и не смотрела его – чувствовала себя счастливой, когда побеждала или играла хорошо. Я просто думала о том, что я смогу что-нибудь сделать позже для моего плеча».
Стандартная история для Марии Шараповой в конце карьеры – отказ от участия в соревнованиях из-за травмы. Идеальный пример из турнира WTA в Линце. «Мне очень жаль, что Мария не может приехать в Линц. Но я полностью понимаю ее, здоровье игрока всегда имеет приоритет. Желаем Марии скорейшего выздоровления!», – писала технический директор Сандра Рейхель.
В феврале 2020 года Шарапову ждали на турнире в Санкт-Петербурге. Гендиректор турнира Александр Медведев с сожалением рассказывал, что Шарапова взяла паузу из-за травмы плеча. Он общался с официальным представителем Шараповой – та проинформировала, что Шарапова очень хотела сыграть. Год назад Шарапова отыграла в Санкт-Петербурге матч первого круга, теперь – не вышла вообще.
Мельдоний временно оставил Шарапову без тенниса
Президент ФТР Шамиль Тарпищев считает, что у Шараповой две причины для завершения карьеры: «Вопрос травм и вопрос выбившей ситуации с мельдонием. Эта ситуация печально сложилась. Не потому, что это допинг, а потому что ее команда нарушила правила игры. Полтора года вне тенниса получились страшной, выбивной силы. Поэтому она раньше времени закончила карьеру. Надо было прорваться, но не обошлось без последствий травматизма».
Запрещенный препарат мельдоний обнаружили у Шараповой в марте 2016 года. Уже летом ее дисквалифицировали на два года, но потом сократили срок бана до 15 месяцев. Тогда же Шарапову исключили из рейтинга WTA, но главное – она осталась полностью без соревновательного ритма. Пока Шарапова возвращалась, начались сбои из-за травм. Выиграть что-то по-настоящему важное на личном уровне ей уже не удалось.
Мельдоний запретили как раз в 2016-м, но Шарапова продолжила его принимать. Позже она рассказывала, что сама полностью виновата в произошедшем, потому что плохо прочитала документы об изменении в антидопинговых правилах. The Times писал, что Шарапову предупреждали о мельдонии минимум пять раз. На это она ответила, что так говорить неправильно – предупреждения затерялись в потоке сообщений.