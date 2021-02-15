🇷🇺 Медведев сыграет с Рублевым в четвертьфинале Australian Open

Даниил Медведев в четвертом круге обыграл американца Маккензи Макдональда в трех сетах: 6:4, 6:2, 6:3.

Андрей Рублев переиграл Каспера Рууда за два сета: 6:2, 7:6. Перед третьим норвежец снялся с игры.

Для Медведева это третий четвертьфинал на турнирах «Большого шлема» и первый — на Australian Open. «Это захватывающий момент, я в 1/4 финала в Австралии впервые, это большое достижение для меня. Я хочу большего все время, но двигаюсь шаг за шагом. Так что это потрясающе», — цитирует Медведева ATP Tour.

Рублев в четвертый раз выходит в 1/4 финала на турнире «Большого шлема», и также впервые на Australian Open. Он дважды делал это на US Open и на «Ролан Гаррос».

В четвертьфинал вышел Аслан Карацев, обыгравший канадца канадца Феликса Оже-Альяссима в пяти сетах: 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4. На сайте ATP Tour говорится, что это первый случай в истории турниров «Большого шлема», когда три теннисиста из России выходят в четвертьфинал.

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