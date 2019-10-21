Карьера Рублева превратилась в постоянную борьбу. Поэтому так важна его победа на Кубке Кремля

С вечным детством

Андрей Рублев – один из нескольких молодых теннисистов из России, которые сейчас влетают в топ. Карен Хачанов и Даниил Медведев пока выигрывают у Рублева по известности и авторитету. Их уже воспринимают большими и самостоятельными личностями, а Рублева едва принимали талантом без значимых достижений. Для изменения восприятия Рублев многое сделал сам.

«Он очень многое поменял в своей жизни. Стал самостоятельно жить в Барселоне. Он действительно очень сконцентрирован на теннисе – на том, чтобы прибавлять и в игре, и в психологической составляющей. У него и до этого были отличные удары, но зрелости не хватало. А сейчас он вырос и как личность тоже», – рассказал «СЭ» тренер теннисиста Фернандо Висенте.

С депрессией

Андрей Рублев давно подавал надежды, но в 2018-м пережил стрессовый перелом позвоночника. Из-за этой травмы Рублев на три месяца полностью остался без тенниса. В тот момент Хачанов и Медведев как раз и сделали важные шаги к прогрессу, заработали рейтинг. Рублев смотрел на друзей со стороны и впал в депрессию.