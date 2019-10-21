Карьера Рублева превратилась в постоянную борьбу. Поэтому так важна его победа на Кубке Кремля
Андрей Рублев выиграл Кубок Кремля в свой 22-й день рождения. В финале он обыграл Адриана Маннарино (6:4, 6:0), для Рублева этот титул стал первым за полтора года. Он впервые выиграл турнир в Москве – обычно всегда вылетал там после стартового матча. Теперь Рублев сыграет на итоговом турнире, где выступят 30 лучших теннисистов рейтинга. Это еще одна награда.
Победа Рублева на Кубке Кремля – это всего второй титул в карьере и большое личное достижение. В последнее время Рублев вечно боролся с какими-то сложностями. Смотрите.
С вечным детством
Андрей Рублев – один из нескольких молодых теннисистов из России, которые сейчас влетают в топ. Карен Хачанов и Даниил Медведев пока выигрывают у Рублева по известности и авторитету. Их уже воспринимают большими и самостоятельными личностями, а Рублева едва принимали талантом без значимых достижений. Для изменения восприятия Рублев многое сделал сам.
«Он очень многое поменял в своей жизни. Стал самостоятельно жить в Барселоне. Он действительно очень сконцентрирован на теннисе – на том, чтобы прибавлять и в игре, и в психологической составляющей. У него и до этого были отличные удары, но зрелости не хватало. А сейчас он вырос и как личность тоже», – рассказал «СЭ» тренер теннисиста Фернандо Висенте.
С депрессией
Андрей Рублев давно подавал надежды, но в 2018-м пережил стрессовый перелом позвоночника. Из-за этой травмы Рублев на три месяца полностью остался без тенниса. В тот момент Хачанов и Медведев как раз и сделали важные шаги к прогрессу, заработали рейтинг. Рублев смотрел на друзей со стороны и впал в депрессию.
Падение не скрывал и сам Рублев: «Это время было действительно тяжелым для меня. Я был полностью подавлен. Помню, что не смотрел теннис, потому что от него чувствовал себя еще хуже. Все парни играли и соревновались, были в туре, а я сидел на диване и ничего не делал. Это был действительно тяжелый момент, и я рад, что он прошел. Надеюсь, этого больше никогда не случится».
С постоянной усталостью
Еще до той травмы в карьере Рублева была проблема – он уставал к решающим играм, поэтому их проигрывал. Особенно сильно физическое состояние подвело на турнире в Дохе, который проходил в январе 2018-го. В финале Рублев проиграл Монфису, а одной из причин поражения назвал именно усталость.
«Физически я слабее других. Чтобы играть без провалов, надо прибавлять в этом. Приятно ощущать в конце дня, что ты полностью выжат. На следующий день такое уже ощущается тяжеловато, утром бывает совсем не очень. Но это наша работа, которую необходимо выполнять каждый день», – считал Рублев.
С плохой статистикой
До осени Рублев самостоятельно не мог выиграть ни одного матча на российских турнирах. Единственной победной игрой была встреча в Санкт-Петербурге в 2016 году, но его соперник тогда просто снялся во время матча. Тенденция прервалась в том же Санкт-Петербурге, когда Рублев обыграл Илью Ивашко.
«Раньше я просто был еще слишком юн – не было достаточного уровня игры. А уже с возрастом начало сказываться волнение из-за того, что в который раз уже не могу выиграть. И вот наконец-то получилось. Хоть я и волновался сегодня, что-то не получалось, но я, безусловно, рад, что выиграл», – объяснял Рублев 18 сентября.
На Кубке Кремя проклятие домашнего корта уже не действовало. Все получилось, но к осени 2019-го Рублев прогрессировал и еще в одном аспекте. Теперь он наконец-то обыгрывает теннисистов из числа лучших в рейтинге. К началу октября Рублев имел серию из пяти побед в сезоне над теннисистами из топ-15. До этого за всю его карьеру таких побед было всего две.