Стать чемпионкой в 19 лет: медитировать по утрам, восхищаться мамой, носить счастливую резинку

US 0pen-2019 – сенсационный турнир. Женскую сетку выиграла 19-летняя канадка Бьянка Андрееску, в мужской до финала долетел русский теннисист Даниил Медведев. Успех Андрееску в финальном матче с Сереной Уильямс – большая история хотя бы из-за одного факта: это был ее дебютный US Open, который проходил в первый год игры Андрееску в основных соревнованиях.

Когда Уильямс выиграла свой первый «Шлем», Андрееску еще даже не родилась. Когда Уильямс проиграла этот финал, Андрееску стала одним из главных имен во всем канадском спорте. Из всех соперников она восхищается Симоной Халеп и самой Сереной Уильямс. Недавно Андрееску говорила о схожих достоинствах с Сереной, а потом отметила важное: «Я тоже хочу сделать имя. Кто знает, возможно, стану еще лучше».

До этого они уже пересекались в финале турнира «Премьер». Так вышло, что Серена получила травму и снялась с игры во время матча. Ее саму это довело до слез, но Андрееску не показала бурную радость. Вместо этого она подошла к Уильямс и утешила ее. Они поговорили, обнялись и разошлись с проявлением полного уважения. На образ Андрееску это повлияло только в лучшую сторону.