Стать чемпионкой в 19 лет: медитировать по утрам, восхищаться мамой, носить счастливую резинку
US 0pen-2019 – сенсационный турнир. Женскую сетку выиграла 19-летняя канадка Бьянка Андрееску, в мужской до финала долетел русский теннисист Даниил Медведев. Успех Андрееску в финальном матче с Сереной Уильямс – большая история хотя бы из-за одного факта: это был ее дебютный US Open, который проходил в первый год игры Андрееску в основных соревнованиях.
Когда Уильямс выиграла свой первый «Шлем», Андрееску еще даже не родилась. Когда Уильямс проиграла этот финал, Андрееску стала одним из главных имен во всем канадском спорте. Из всех соперников она восхищается Симоной Халеп и самой Сереной Уильямс. Недавно Андрееску говорила о схожих достоинствах с Сереной, а потом отметила важное: «Я тоже хочу сделать имя. Кто знает, возможно, стану еще лучше».
До этого они уже пересекались в финале турнира «Премьер». Так вышло, что Серена получила травму и снялась с игры во время матча. Ее саму это довело до слез, но Андрееску не показала бурную радость. Вместо этого она подошла к Уильямс и утешила ее. Они поговорили, обнялись и разошлись с проявлением полного уважения. На образ Андрееску это повлияло только в лучшую сторону.
Андрееску прославляет Канаду, хотя иммигрировала из Румынии
Forbes сравнил успех Андрееску на US Open-2019 с тяжелым путем «Торонто» к победе в НБА. К концу 2018-го Андрееску была на 178-м месте в мировом рейтинге. Год назад она даже не претендовала на основную сетке такого престижного турнира. «Торонто» стал первым в истории НБА чемпионом из Канады. Андрееску – первая канадка, которая взяла турнир «Шлема» в одиночном разряде.
«Торонто» и Андрееску связаны больше, чем кажется на первый взгляд. Андрееску ходит на матчи «Торонто» и следит за баскетболом. «Много любви к этой команде», – фотографию с такой подписью Андрееску выложила в начале апреля. В 2018-м в инстаграме тоже были кадры с баскетбола, но тогда на площадке играла «Оклахома».
В «Торонто» поздравили Андрееску с успехом на Us Open. От них же пошел новый виток популярности хэштега #SheTheNorth. Это переосмысленная версия #WeTheNorth, который использовали во время финала НБА. «Мы Север» – понятный и объединяющий посыл для всех канадских спортсменов. В хоккейном «Торонто», «Оттаве» и «Ванкувере» тоже радуются за Андрееску и постят подобные хэштеги.
«Много, даже очень много раз я это уже говорила. Сейчас собираюсь сказать снова: моей целью было вдохновить людей, особенно канадских спортсменов. Думаю и надеюсь, что эта победа сделает это. Даже не только эта победа, но и то, чего я добилась в прошлом. Многие канадские спортсмены проложили мне дорогу и помогли в молодости», – сказала Андрееску после победы. Она гордится тем, что представляет Канаду.
Андрееску выступает за Канаду, но уже по фамилии понятен подвох. Ее родители в 1994 году иммигрировали в Канаду из Румынии. Там родилась и Бьянка. Вместе с матерью Бьянка Андрееску потом временно возвращалась обратно в Румынию, но все-таки осела именно в Канаде. Она попала в национальную программу развития тенниса, прогрессировала и заиграла на престижных турнирах. Впервые Андрееску попробовала теннис именно в Румынии, но большие победы приносит Канаде.
Есть и еще одна история о визуализации ее успеха. Когда Андрееску выиграла турнир Orange Bowl в 2015-м, то уже мечтала о чем-то большем. Она взяла макет чека с призовыми деньгами, написала там свое имя и сумму призовых. Каждый год она увеличивала сумму на этом чеке. Так и дошла до реальных денег для чемпиона.
Каждое утро Андрееску проводит в состоянии медитации по 15 минут: «Я работаю не только над физическим аспектом. Я также работаю над мыслями, потому что это тоже очень важно. Это определенно влияет на мои матчи, где я нахожусь в настоящий момент большую часть времени. Я не люблю концентрироваться на том, что только что произошло или произойдет в будущем».
Своим поведением и отношением к жизни Андрееску вдохновляет людей. Они копируют ее образы, поведение и поступки. Например, она носит над правым локтем счастливую резинку. Раньше резинка постоянно слетала, и Андрееску придумала такое решение. «Кажется, я завела какой-то тренд. Теперь многие мне пишут, что тоже носят так резинки. Это классно осознавать», – радовалась Андрееску.
Ее мама приходит на трибуны с собакой
Когда человек берет на теннисный матч собаку, по правилам US Open ей нельзя садиться на отдельное сиденье. Маме Бьянки Андреески постоянно приходилось держать собачку Коко на руках. Она регулярно появлялась на ее коленках и смотрела за игрой. Сидящие рядом болельщики этим только восхищались.
Связь с Румынией при этом никуда не пропадала. «Румыны повсюду. Я получаю очень много любви от всех румынских фанатов и СМИ, и это здорово. Приятно иметь две фанатские базы – Канаду и Румынию», – рассказывала Андрееску. Отличие лишь в том, что в Канаде нет сопоставимой по уровню теннисистки. В Румынии с теннисом все хорошо.
За успехами Андрееску следит известная румынка Симона Халеп – вторая из тех, кем восхищается Бьянка. Она в туре уже давно, а талант конкурентки разглядела сразу: «Я разговаривала с ней несколько лет назад в Канаде, когда мы однажды тренировались. Тогда я сказала ей, что она должна прекратить играть в юниорах, хотя сама она хотела продолжать. Как мы видим, сейчас у нее все отлично».
Утренняя медитация помогает побеждать
«Медитировать и визуализировать образы я начала примерно с 12-13 лет, мама тогда предложила. Считаю, если ты научишься контролировать собственное состояние, то сможешь управлять много чем. Это помогает», – рассказывала сама Андрееску. Психологическую мощь Андрееску отмечает и ее тренер Сильвиан Брюно. Он говорит, что она ничего не боится.
«Меня всегда поражало, как она вообще не опасается соперников. Бьянка ни капли не опасается ситуаций, которые, как мне всегда казалось, могли быть пугающими в ее 15-16 лет. Она никогда не боялась», – говорил Брюно. От этого спокойствия идет и уникальный стиль игры: Андрееску постоянно чередует удары и сбивает темп. Это важно именно в матчах с топ-соперниками, которые к такому не привыкли.
До этого у Андрееску была другая собака, но она умерла. Об этом Андрееску рассказывала в инстаграме: «Ты принесла счастье, мир, любовь и безопасность в мою жизнь. Я никогда не забуду все наши невероятные моменты за последние 12 лет. Спасибо, и я так по тебе скучаю, Джессика. Покойся с миром, моя маленькая белая бабочка».
Точно не ясно, когда и откуда Коко появилась в семье Андрееску. Одна из знакомых сказала, что собаку могли привезти из Румынии, потому что родственник Андрееску занимается там спасением животных. Сама Андрееску обожает Коко, постоянно с ней фотографируется и только рада, если собачку приводят на игры с ее участием.
Родители Андрееску смотрят ее игры в любых обстоятельствах. Однажды они следили за игрой в самолете. «Когда мы сели, то спросили у бортпроводников, есть ли у них интернет. Я сказал, что хочу посмотреть игру дочери. Мы с женой все время болели. Когда стюардесса спросила меня, как она. Я был счастлив сказать, что Бьянка победила», – рассказывал отец Нику Андрееску.
Бьянка Андрееску восхищается обоими родителями, но чаще говорит о маме. «Я не знаю, чтобы делала без тебя. Но с тобой я знаю, что нет ничего невозможного. С днем рождения, мама, я так тебя люблю!» – писала Андрееску в одном из постов в инстаграме. Она называет свою маму самым крутым человеком, которого когда-либо встречала. Естественно, что во всем берет с нее пример.