Аслан Карацев
Australian Open
Теннис
Марат Сафин
Карацев повторил достижение Сафина из 2005 года. Тогда он тоже вышел в полуфинал Australian Open
6 часов назад
В четвертьфинале Australian Open Аслан Карацев победил Григора Димитрова в четырех сетах. Это его дебютный турнир серии «Большого шлема».
Марат Сафин в 2005 году выходил в полуфинал Australian Open. Он оставался последним теннисистом из России, кому это удавалось. Тогда Сафин выиграл турнир.
Теперь в полуфинале Australian Open будут сразу два теннисиста из России. В четвертьфинале друг с другом сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублев.
Последний раз два теннисиста из России играли в полуфинале «Большого шлема» в 2006 году. Николай Давыденко и Михаил Южный доходили до этой стадии на US Open.
Карацев – полуфиналист Australian Open. Он идет 114-м в мировом рейтинге
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