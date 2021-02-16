Аслан Карацев
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Теннис
Марат Сафин
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#Аслан Карацев #Australian Open #Теннис #Марат Сафин

Карацев повторил достижение Сафина из 2005 года. Тогда он тоже вышел в полуфинал Australian Open

6 часов назад

В четвертьфинале Australian Open Аслан Карацев победил Григора Димитрова в четырех сетах. Это его дебютный турнир серии «Большого шлема».

Марат Сафин в 2005 году выходил в полуфинал Australian Open. Он оставался последним теннисистом из России, кому это удавалось. Тогда Сафин выиграл турнир.

Теперь в полуфинале Australian Open будут сразу два теннисиста из России. В четвертьфинале друг с другом сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Последний раз два теннисиста из России играли в полуфинале «Большого шлема» в 2006 году. Николай Давыденко и Михаил Южный доходили до этой стадии на US Open.

Карацев – полуфиналист Australian Open. Он идет 114-м в мировом рейтинге

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