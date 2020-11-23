Медведев рассказал о вдохновении от Давыденко. Потом они вместе порадовались в прямом эфире

Даниил Медведев – победитель Итогового турнира ATP. В финале он обыграл Доминика Тима – 4:6, 7:6, 6:4. Медведев оказался вторым чемпионом Итогового из России. В 2009 году турнир выигрывал Николай Давыденко. Сейчас Давыденко уже завершил карьеру. Финальную игру между Медведевым и Тимом он комментировал на телеканале Eurosport.

Медведев вспомнил о победе Давыденко во время награждения: «Большое спасибо Николаю Давыденко. Он вдохновлял многих детей на занятия теннисом. Таких, как я. Надеюсь, что сейчас я продолжаю его дело ».

Потом Медведев надолго задержался на других интервью. Когда вышел в прямой эфир, очень удивился присутствию Давыденко. Спросил у него, смотрел ли тот награждение. Потом еще раз поблагодарил за поддержку и восхитился успехом из 2009-го. Медведев вспомнил, что тогда ему было примерно 13 лет. В том возрасте он еще играл на юниорских турнирах, а Давыденко всех разрывал.

Оказалось, что Давыденко и Медведев даже выиграли Итоговый турнир ATP похожими ударами: