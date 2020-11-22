Онлайн-трансляция финала Медведев – Тим

Что еще надо знать перед этим финалом:

🎾 Тим три раза побеждал Медведева. Тот выигрывал у него только раз в 2019 году.

🎾 Последние два поражения в карьере Тима были в матчах с Рублевым – еще одним теннисистом из России. Ему же он уже проиграл и на Итоговом турнире ATP.

🎾 Медведев – первый финалист Итогового турнира ATP из России за 11 лет. До него в 2009-м турнир выигрывал Николай Давыденко.

🎾 На Итоговом турнире ATP точно будет новый победитель. Медведев и Тим там никогда не брали первое место.

🎾 В 2019-м Даниил Медведев проиграл на турнире все матчи. Сейчас он шутил, что даже одна победа уже будет успехом.

🎾 На пути к финалу Медведев впервые в карьере победил Надаля.