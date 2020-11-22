Медведев – Тим
Итоговый турнир ATP
Теннис
Доминик Тим
Даниил Медведев
Андрей Рублев
Николай Давыденко
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#Медведев – Тим #Итоговый турнир ATP #Даниил Медведев #Доминик Тим #Теннис #Андрей Рублев #Николай Давыденко

Онлайн-трансляция финала Медведев – Тим

3 часа назад
Александр Плеханов

Даниил Медведев.

Xinhua/Global Look Press

Даниил Медведев и Доминик Тим встретятся в финале Итогового турнира ATP. Матч стартует 22 ноября в 21:00 по московскому времени.

Телеканал Eurosport покажет игру в прямом эфире. Из иностранных источников доступны варианты просмотра на Amazon Prime, Tennis TV и BBC Two.

Медведев – фаворит матча, потому что находится в лучшей форме. Он идет на серии из девяти побед подряд. За эти игры Медведев проиграл только три сета.

Что еще надо знать перед этим финалом:

🎾 Тим три раза побеждал Медведева. Тот выигрывал у него только раз в 2019 году.

🎾 Последние два поражения в карьере Тима были в матчах с Рублевым – еще одним теннисистом из России. Ему же он уже проиграл и на Итоговом турнире ATP.

🎾 Медведев – первый финалист Итогового турнира ATP из России за 11 лет. До него в 2009-м турнир выигрывал Николай Давыденко.

🎾 На Итоговом турнире ATP точно будет новый победитель. Медведев и Тим там никогда не брали первое место.

🎾 В 2019-м Даниил Медведев проиграл на турнире все матчи. Сейчас он шутил, что даже одна победа уже будет успехом.

🎾 На пути к финалу Медведев впервые в карьере победил Надаля.

Доминик Тим

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что почитать перед финалом:

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