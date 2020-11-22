Онлайн-трансляция финала Медведев – Тим
Даниил Медведев и Доминик Тим встретятся в финале Итогового турнира ATP. Матч стартует 22 ноября в 21:00 по московскому времени.
Телеканал Eurosport покажет игру в прямом эфире. Из иностранных источников доступны варианты просмотра на Amazon Prime, Tennis TV и BBC Two.
Медведев – фаворит матча, потому что находится в лучшей форме. Он идет на серии из девяти побед подряд. За эти игры Медведев проиграл только три сета.
Что еще надо знать перед этим финалом:
🎾 Тим три раза побеждал Медведева. Тот выигрывал у него только раз в 2019 году.
🎾 Последние два поражения в карьере Тима были в матчах с Рублевым – еще одним теннисистом из России. Ему же он уже проиграл и на Итоговом турнире ATP.
🎾 Медведев – первый финалист Итогового турнира ATP из России за 11 лет. До него в 2009-м турнир выигрывал Николай Давыденко.
🎾 На Итоговом турнире ATP точно будет новый победитель. Медведев и Тим там никогда не брали первое место.
🎾 В 2019-м Даниил Медведев проиграл на турнире все матчи. Сейчас он шутил, что даже одна победа уже будет успехом.
🎾 На пути к финалу Медведев впервые в карьере победил Надаля.
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