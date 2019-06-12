Главный скандал «Ролан Гаррос» разрешил Тим. Его выгнали с пресс-конференции из-за Серены, а теперь они могут сыграть в паре
Австриец Доминик Тим дошел до финала «Ролан Гаррос», где проиграл Рафаэлю Надалю. За несколько дней до этой встречи у них с Сереной Уильямс возникло недопонимание во время пресс-конференции.
Уильямс проиграла 20-летней Кенин и вылетела из турнира, Тим в тот момент обыграл Куэваса. Время завершения этих матчей немного пересеклось, поэтому в общении с журналистами получилась накладка. Тим начал пресс-конференцию раньше, Серена на нее только шла.
По масштабу ее поражение явно превосходило ожидаемый успех Тима. Уильямс вылетела с турниров «Шлема» раньше 1/8 финала впервые за пять лет, а всего побеждала на «Шлеме» 23 раза. У Тима тоже есть авторитет: на «Ролан Гаррос» он приехал в роли четвертой ракетки мира.
Журналисты интересовались обоими, но дальше случилась буря. Тим проводил пресс-конференцию в главном зале, где объяснял нюансы матча и радовался победе. Когда туда пришла Серена, его остановили.
Организаторы прервали Тима и попросили перейти в маленький зал. Тогда Тиму фактически не объяснили причины – он разозлился и наговорил много громких слов. Все это повлияло на впечатление от проведения «Ролан Гаррос».
«Я ничего не понимаю. Серьезно? Какого черта? Какой смысл всего этого? Я должен покинуть комнату, потому что пришла она? Тогда я уйду. Могу делать все, что захочу», – ругался Тим.
Чуть позже он выдал осмысленное и серьезное заявление, где с плохой стороны сравнил Серену с другими великими теннисистами: «Я не злился и не расстраивался. Может быть, только пару минут или около того. Но это принцип. Не так важно, был там я или кто-то еще. Уверен, что Роджер Федерер или Рафаэль Надаль никогда не сделали бы подобное».
Федерер поддержал Тима и объяснил, что победившим теннисистам дается преимущество во времени, потому что впереди у них новый матч. L'Equipe дал инсайд, что Серена лишь косвенно виновата в случившемся. Она попросила начать пресс-конференцию именно в тот момент, но была согласна и на свободную комнату. Главное – она просто не хотела ждать.
Тут важно, что с номинально свободной комнатой тоже не все просто. В тот момент там общался с телевидением Карен Хачанов (потом он вылетел из турнира как раз от Тима). Серена об этом не знала, но и останавливать пресс-конференцию Тима тоже не просила. Организаторы «Ролан Гаррос» все решили сами – благополучие Уильямс им оказалось важнее.
Новое интервью Тима больше настраивает на перемирие: «Возможно, это не было ошибкой Серены. Я считаю ее достижения невероятными, сенсационными. Чтобы не было напряжения, хотел бы сыграть с ней микст во время Уимблдона или US Open. Оглядываясь назад, было забавно, что такая организационная ошибка произошла на турнире «Шлема».
Под конец вбросим важный факт для понимания величия Серены. Она попала на обложку специального выпуска журнала Forbes. В нем рассказывали о женщинах, которые самостоятельно зарабатывают деньги. Состояние Уильямс оценивают в 225 миллионов долларов.
Уимблдон стартует уже 1 июля. Уильямс на предложение Тима пока не отреагировала.