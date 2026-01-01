Итоговый турнир ATP

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Теннис
Зверев победил первую и вторую ракетку мира в финальном раунде Итогового турнира ATP. Это первый случай за 31 год
#Александр Зверев
Теннис
Медведев выиграл у Зверева пять матчей подряд, но проиграл в финале Итогового турнира ATP. Предыдущее поражение было в 2019 году
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев впервые за два года проиграл на Итоговом турнире ATP. До этого была серия из девяти побед
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев проиграл Звереву в финале Итогового турнира ATP. Он выигрывал турнир в 2020 году
#Даниил Медведев
Теннис
Итоговый турнир ATP: прогноз на финал Медведев – Зверев, 21 ноября 2021 года
#Даниил Медведев
Теннис
Итоговый турнир ATP: во сколько начало финала Медведев – Зверев, 21 ноября 2021 года
#Даниил Медведев
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Зверев – сын русских эмигрантов, который в этому году забрал у россиян два сверхважных финала: золото Олимпиады и Итоговый турнир
#Александр Зверев
Как провел этот год Медведев – главный русский теннисист сейчас: выиграл первый титул «Большого шлема», но завалил Олимпиаду
#Даниил Медведев
Зверев отпраздновал титул с собаками: он заказывает для них аккредитации, ест за одним столом и считает «привилегированнее некоторых людей»
#Александр Зверев
Сколько Медведев заработал за Итоговый турнир ATP-2021 💰
#Даниил Медведев
Глубже узнаем Медведева: уехал во Францию, ходит к психологу, держит в тени жену
#Даниил Медведев
Медведев рассказал о вдохновении от Давыденко. Потом они вместе порадовались в прямом эфире
#Даниил Медведев
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