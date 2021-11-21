Зверев победил первую и вторую ракетку мира в финальном раунде Итогового турнира ATP. Это первый случай за 31 год

Александр Зверев победил Даниила Медведева в финале Итогового турнира ATP 2021 года. Он второй раз в карьере выиграл турнир. Первая победа была в 2018 году.

В полуфинале Зверев победил первую ракетку мира Новака Джоковича. Медведев – вторая ракетка мира.

Зверев – четвертый теннисист в истории, который на Итоговом турнире ATP прошел первую и вторую ракетку мира. Последний раз это делал Андре Агасси в 1990 году.