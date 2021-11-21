Александр Зверев
Итоговый турнир ATP
Даниил Медведев
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Зверев #Даниил Медведев #Итоговый турнир ATP

Зверев победил первую и вторую ракетку мира в финальном раунде Итогового турнира ATP. Это первый случай за 31 год

25 минут назад

Александр Зверев победил Даниила Медведева в финале Итогового турнира ATP 2021 года. Он второй раз в карьере выиграл турнир. Первая победа была в 2018 году.

В полуфинале Зверев победил первую ракетку мира Новака Джоковича. Медведев – вторая ракетка мира.

Зверев – четвертый теннисист в истории, который на Итоговом турнире ATP прошел первую и вторую ракетку мира. Последний раз это делал Андре Агасси в 1990 году.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Tennis TV
Еще по теме
Сколько Медведев заработал за Итоговый турнир ATP-2021 💰
Золото Олимпиады в теннисе у России забрал немец с русскими корнями – хотя сам говорил, что в нем нет ничего русского
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Зверев
#Даниил Медведев
#Итоговый турнир ATP