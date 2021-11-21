Даниил Медведев
Итоговый турнир ATP
Александр Зверев
Медведев выиграл у Зверева пять матчей подряд, но проиграл в финале Итогового турнира ATP. Предыдущее поражение было в 2019 году
38 минут назад
Даниил Медведев проиграл Александру Звереву в финале Итогового турнира ATP 2021 года. Это его первое поражение за 10 матчей на турнире.
Медведев выиграл пять предыдущих матчей у Медведева. Последняя победа была на групповом этапе Итогового турнира ATP-2021.
Последний раз Медведев проигрывал Звереву в 2019 году. Зверев второй раз за карьеру выиграл Итоговой турнир ATP. Первая победа была в 2018 году.
Медведев впервые проиграл на Итоговом турнире ATP. До этого была серия из девяти побед
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