Даниил Медведев
Итоговый турнир ATP
Александр Зверев
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#Даниил Медведев #Александр Зверев #Итоговый турнир ATP

Медведев впервые за два года проиграл на Итоговом турнире ATP. До этого была серия из девяти побед

48 минут назад

Даниил Медведев в двух сетах проиграл Александру Звереву в финале Итогового турнира ATP-2021.

Медведев впервые в карьере выиграл турнир в 2020 году. Тогда он победил в пяти матчах из пяти.

На Итоговом турнире ATP-2021 Медведев выиграл четыре матча из четырех. Теперь – впервые проиграл за два года.

За два турнира Медведев отдал соперникам семь сетов. В серию из девяти побед вошли два матча против Зверева.

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Источник:
Гол
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