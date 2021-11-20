Даниил Медведев
Итоговый турнир ATP
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#Даниил Медведев #Итоговый турнир ATP

Медведев за два года выиграл девять матчей подряд на Итоговом турнире ATP и отдал пять сетов

6 часов назад

Даниил Медведев победил Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира ATP. Финал пройдет 21 ноября. В нем Медведев сыграет против победителя пары Новак Джокович – Александр Зверев.

Медведев второй год подряд сыграет в финале Итогового турнира ATP. В прошлом году он впервые в карьере выиграл турнир и победил во всех матчах. Тогда за пять игр он отдал два сета.

В этом году Медведев выиграл три матча на групповом этапе + победа в полуфинале. За это время он отдал три сета.

Медведев выиграл девять матчей подряд за два турнира, где отдал соперникам пять сетов. Кого победил:

  • ✅ Александр Зверев
  • ✅ Новак Джокович 
  • ✅ Диего Шварцман
  • ✅ Рафаэль Надаль
  • ✅ Доминик Тим
  • ✅ Хуберт Хуркач
  • ✅ Янник Синнер
  • ✅ Александр Зверев
  • ✅ Каспер Рууд

Медведев второй год подряд сыграет в финале Итогового турнира ATP. Он один из двух россиян, который на нем побеждал

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Источник:
Tennis TV
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