Даниил Медведев
Итоговый турнир ATP
Медведев за два года выиграл девять матчей подряд на Итоговом турнире ATP и отдал пять сетов
6 часов назад
Даниил Медведев победил Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира ATP. Финал пройдет 21 ноября. В нем Медведев сыграет против победителя пары Новак Джокович – Александр Зверев.
Медведев второй год подряд сыграет в финале Итогового турнира ATP. В прошлом году он впервые в карьере выиграл турнир и победил во всех матчах. Тогда за пять игр он отдал два сета.
В этом году Медведев выиграл три матча на групповом этапе + победа в полуфинале. За это время он отдал три сета.
Медведев выиграл девять матчей подряд за два турнира, где отдал соперникам пять сетов. Кого победил:
- ✅ Александр Зверев
- ✅ Новак Джокович
- ✅ Диего Шварцман
- ✅ Рафаэль Надаль
- ✅ Доминик Тим
- ✅ Хуберт Хуркач
- ✅ Янник Синнер
- ✅ Александр Зверев
- ✅ Каспер Рууд
Медведев второй год подряд сыграет в финале Итогового турнира ATP. Он один из двух россиян, который на нем побеждал
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