Медведев за два года выиграл девять матчей подряд на Итоговом турнире ATP и отдал пять сетов

Даниил Медведев победил Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира ATP. Финал пройдет 21 ноября. В нем Медведев сыграет против победителя пары Новак Джокович – Александр Зверев.

Медведев второй год подряд сыграет в финале Итогового турнира ATP. В прошлом году он впервые в карьере выиграл турнир и победил во всех матчах. Тогда за пять игр он отдал два сета.

В этом году Медведев выиграл три матча на групповом этапе + победа в полуфинале. За это время он отдал три сета.

Медведев выиграл девять матчей подряд за два турнира, где отдал соперникам пять сетов. Кого победил:

✅ Александр Зверев

✅ Новак Джокович

✅ Диего Шварцман

✅ Рафаэль Надаль

✅ Доминик Тим

✅ Хуберт Хуркач

✅ Янник Синнер

✅ Александр Зверев

✅ Каспер Рууд

Медведев второй год подряд сыграет в финале Итогового турнира ATP. Он один из двух россиян, который на нем побеждал