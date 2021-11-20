Медведев второй год подряд сыграет в финале Итогового турнира ATP. Он один из двух россиян, который на нем побеждал

Даниил Медведев обыграл Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира ATP. В финале он сыграет с победителем пары Новак Джокович – Александр Зверев.

Медведев второй год подряд выходит в финал турнира. В прошлом году он выиграл его, победив Доминика Тима:

Главный момент из финала Итогового. Медведев побежал к сетке – и чуть не получил отскок в голову

Победа на Итоговом турнире ATP-2020 – первая для Медведева в карьере. Он второй россиянин, который его выигрывал. Первым был Николай Давыденко в 2009 году.

Медведев за два года выиграл девять матчей подряд на Итоговом турнире ATP и отдал пять сетов