Даниил Медведев
Итоговый турнир ATP
Николай Давыденко
Медведев второй год подряд сыграет в финале Итогового турнира ATP. Он один из двух россиян, который на нем побеждал
6 часов назад
Даниил Медведев обыграл Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира ATP. В финале он сыграет с победителем пары Новак Джокович – Александр Зверев.
Медведев второй год подряд выходит в финал турнира. В прошлом году он выиграл его, победив Доминика Тима:
Главный момент из финала Итогового. Медведев побежал к сетке – и чуть не получил отскок в голову
Победа на Итоговом турнире ATP-2020 – первая для Медведева в карьере. Он второй россиянин, который его выигрывал. Первым был Николай Давыденко в 2009 году.
Медведев за два года выиграл девять матчей подряд на Итоговом турнире ATP и отдал пять сетов
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