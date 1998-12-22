Каспер Рууд

Дата рождения
22 декабря 1998 г.
Факт
Единственный норвежец, побеждавший на турнире ATP в одиночном разряде
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Теннис
Восьмая ракетка мира Рууд снялся с Australian Open. Его заменит 149-я ракетка Сафиуллин
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Медведев вышел в финал Итогового турнира ATP. В прошлом году он его выиграл
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🎾 Рууд обыграл Рублева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP. Там он сыграет с Медведевым
#Итоговый турнир ATP
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