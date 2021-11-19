Итоговый турнир ATP
Андрей Рублев
Каспер Рууд
🎾 Рууд обыграл Рублева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP. Там он сыграет с Медведевым
3 часа назад
🇷🇺 Андрей Рублев проиграл 🇳🇴 Касперу Рууду в третьем туре Итогового турнира ATP: 6:2, 5:7, 6:7 (5:7).
- Для выхода в плей-офф Рублеву была необходима победа. Теперь он вылетел из розыгрыша.
- Рууд вышел в полуфинал и сыграет там с 🇷🇺 Даниилом Медведевым – действующим чемпионом.
Рублев в этом розыгрыше провел один победный матч, в котором победил 🇬🇷 Стефаноса Циципаса. Игры с🇷🇸 Новаком Джоковичем и Каспером Руудом он проиграл.
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