Итоговый турнир ATP
Андрей Рублев
Каспер Рууд
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#Итоговый турнир ATP #Андрей Рублев #Каспер Рууд

🎾 Рууд обыграл Рублева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP. Там он сыграет с Медведевым

3 часа назад

🇷🇺 Андрей Рублев проиграл 🇳🇴 Касперу Рууду в третьем туре Итогового турнира ATP: 6:2, 5:7, 6:7 (5:7).

  • Для выхода в плей-офф Рублеву была необходима победа. Теперь он вылетел из розыгрыша.
  • Рууд вышел в полуфинал и сыграет там с 🇷🇺 Даниилом Медведевым – действующим чемпионом.

Рублев в этом розыгрыше провел один победный матч, в котором победил 🇬🇷 Стефаноса Циципаса. Игры с🇷🇸 Новаком Джоковичем и Каспером Руудом он проиграл.


 

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Источник:
Гол
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