Итоговый турнир ATP
ATP
ATP Finals
Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Доминик Тим
Даниил Медведев
Андрей Рублев
Александр Зверев
Стефанос Циципас
Диего Шварцман
Денис Шаповалов
Маттео Берреттини
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#Итоговый турнир ATP #ATP Finals #Новак Джокович #Даниил Медведев #Теннис #Рафаэль Надаль #Стефанос Циципас #Александр Зверев #Доминик Тим #Андрей Рублев #Денис Шаповалов #Диего Шварцман #Маттео Берреттини #ATP

Зачем смотреть Итоговый турнир ATP? Почему это важное событие в теннисе? Какие там гонорары?

2 часа назад
Александр Плеханов

Даниил Медведев.

Xinhua/Global Look Press

Чем интересен этот турнир?

Итоговый турнир ATP (английское и сокращенное название – ATP Finals) проходит на крытых кортах с участием восьми лучших теннисистов мира у мужчин. Туда попадают семь лучших игроков по рейтингу ATP. Еще одну позицию занимает теннисист с 9-20 местом в рейтинге, если он выиграл турнир «Большого шлема». Два теннисиста едут на турнир в качестве запасных.

Что такое Итоговый турнир ATP

На ATP Finals проводятся соревнования у парников и мужчин-одиночников. Одиночные соревнования обычно популярнее – их неофициально называют соревнованием лучших из лучших. ATP Finals завершает сезон. В этом году туда не поехал Роджер Федерер, который залечивает травмы. Его место на ATP Finals занял аргентинский теннисист Диего Шварцман.

Участники: Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Диего Шварцман.

Запасные: Денис Шаповалов и Маттео Берреттини.

Всю информацию по соревнованиям пар можно посмотреть тут.

Диего Шварцман.

www.imago-images.de/Global Look Press

Где смотреть?

Eurosport покажет Итоговый турнир ATP на каналах и на платформе Eurosport Player. В первый день трансляции запланированы на основном канале. Eurosport эксклюзивно транслирует теннисные турниры с 2019 года. Иногда трансляции проводит «Первый канал», но это обычно касается отдельных матчей с участием россиян.

Какой там формат?

Теннисисты разделены на группы Токио-1970 (Джокович, Медведев, Зверев, Шварцман) и Лондон-2020 (Надаль, Тим, Циципас, Рублев). Каждый из них проведет по три матча на групповом этапе. В полуфинал выйдут четверо – по два теннисиста из группы. При равенстве по победам и проведенным матчам учитываются результаты личной встречи. Матчи пройдут с 15 по 22 ноября.

Подробнее обо всех играх читайте тут:

Состав групп и расписание матчей на Итоговом турнире ATP

Стефанос Циципас

XinHua/Global Look Press

Сколько они заработают?

Опубликованы официальные гонорары ATP Finals в одиночном разряде:

  • За каждую победу в круговом матче игрок получает 153 тысячи долларов.
  • Победа в полуфинале – 402 тысячи.
  • Победа в финале – 550 тысяч.
  • Непобежденный чемпион – 1,54 миллиона.

Еще предусмотрены выплаты за участие (153 тысячи), но общий гонорар все равно сильно отличается от прошло турнира. Весь призовой фонд сократился с 9 миллионов долларов до 5,7. На ситуацию повлияла пандемия коронавируса. Запасные игроки получат по 73 тысячи долларов. Победитель прошлого турнира Стефанос Циципас тогда заработал 2,6 миллиона долларов.

Александр Зверев.

www.imago-images.de/Global Look Press

Что по историям вокруг тенниса?

Ольга Шарыпова – бывшая девушка теннисиста Александра Зверева. В конце октября она обвинила его в домашнем насилии. Дошло даже до официального комментария от ATP. Организация осудила все формы насилия, но одновременно указала на официальное расследование. В ситуации по Звереву оно еще не завершено.

Прямо сейчас беременна еще одна бывшая девушка Зверева – Бренда Патеа. Этому факту Зверев порадовался, а по ситуации с Шарыповой писал такое: «Мы знакомы с детства, многое пережили. Не знаю, почему она делает подобные заявление. Жаль, ведь в них нет никакой правды. У нас были отношения, которые давно закончились».

У Новака Джоковича все веселее. Он практиковал празднование Криштиану Роналду. Тот уже ответил: «Неплохо, брат».

Диего Шварцман кайфует от самого попадания на Итоговый турнир ATP. Вместе с Рублевым они дебютируют на этом турнире. Тот же Джокович выигрывал его уже пять раз.

Даниил Медведев выступит на ATP Finals второй год подряд. В прошлый раз он не выиграл там ни одного матча. Теперь шутит: «Надо победить хотя бы раз – это уже будет прогрессом».

Рафаэль Надаль взял по карьере уже 86 титулов. И только два из них были на крытых кортах. Он сказал, что раньше крытые корты не подходили его игре. Сейчас ситуация немного меняется.

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