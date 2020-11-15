Зачем смотреть Итоговый турнир ATP? Почему это важное событие в теннисе? Какие там гонорары?

Чем интересен этот турнир?

Итоговый турнир ATP (английское и сокращенное название – ATP Finals) проходит на крытых кортах с участием восьми лучших теннисистов мира у мужчин. Туда попадают семь лучших игроков по рейтингу ATP. Еще одну позицию занимает теннисист с 9-20 местом в рейтинге, если он выиграл турнир «Большого шлема». Два теннисиста едут на турнир в качестве запасных.

Что такое Итоговый турнир ATP

На ATP Finals проводятся соревнования у парников и мужчин-одиночников. Одиночные соревнования обычно популярнее – их неофициально называют соревнованием лучших из лучших. ATP Finals завершает сезон. В этом году туда не поехал Роджер Федерер, который залечивает травмы. Его место на ATP Finals занял аргентинский теннисист Диего Шварцман.

Участники: Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Диего Шварцман.

Запасные: Денис Шаповалов и Маттео Берреттини.

Всю информацию по соревнованиям пар можно посмотреть тут.