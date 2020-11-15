Зачем смотреть Итоговый турнир ATP? Почему это важное событие в теннисе? Какие там гонорары?
Чем интересен этот турнир?
Итоговый турнир ATP (английское и сокращенное название – ATP Finals) проходит на крытых кортах с участием восьми лучших теннисистов мира у мужчин. Туда попадают семь лучших игроков по рейтингу ATP. Еще одну позицию занимает теннисист с 9-20 местом в рейтинге, если он выиграл турнир «Большого шлема». Два теннисиста едут на турнир в качестве запасных.
На ATP Finals проводятся соревнования у парников и мужчин-одиночников. Одиночные соревнования обычно популярнее – их неофициально называют соревнованием лучших из лучших. ATP Finals завершает сезон. В этом году туда не поехал Роджер Федерер, который залечивает травмы. Его место на ATP Finals занял аргентинский теннисист Диего Шварцман.
Участники: Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Диего Шварцман.
Запасные: Денис Шаповалов и Маттео Берреттини.
Всю информацию по соревнованиям пар можно посмотреть тут.
Где смотреть?
Eurosport покажет Итоговый турнир ATP на каналах и на платформе Eurosport Player. В первый день трансляции запланированы на основном канале. Eurosport эксклюзивно транслирует теннисные турниры с 2019 года. Иногда трансляции проводит «Первый канал», но это обычно касается отдельных матчей с участием россиян.
Какой там формат?
Теннисисты разделены на группы Токио-1970 (Джокович, Медведев, Зверев, Шварцман) и Лондон-2020 (Надаль, Тим, Циципас, Рублев). Каждый из них проведет по три матча на групповом этапе. В полуфинал выйдут четверо – по два теннисиста из группы. При равенстве по победам и проведенным матчам учитываются результаты личной встречи. Матчи пройдут с 15 по 22 ноября.
Подробнее обо всех играх читайте тут:
Сколько они заработают?
Опубликованы официальные гонорары ATP Finals в одиночном разряде:
- За каждую победу в круговом матче игрок получает 153 тысячи долларов.
- Победа в полуфинале – 402 тысячи.
- Победа в финале – 550 тысяч.
- Непобежденный чемпион – 1,54 миллиона.
Еще предусмотрены выплаты за участие (153 тысячи), но общий гонорар все равно сильно отличается от прошло турнира. Весь призовой фонд сократился с 9 миллионов долларов до 5,7. На ситуацию повлияла пандемия коронавируса. Запасные игроки получат по 73 тысячи долларов. Победитель прошлого турнира Стефанос Циципас тогда заработал 2,6 миллиона долларов.
Что по историям вокруг тенниса?
Ольга Шарыпова – бывшая девушка теннисиста Александра Зверева. В конце октября она обвинила его в домашнем насилии. Дошло даже до официального комментария от ATP. Организация осудила все формы насилия, но одновременно указала на официальное расследование. В ситуации по Звереву оно еще не завершено.
Прямо сейчас беременна еще одна бывшая девушка Зверева – Бренда Патеа. Этому факту Зверев порадовался, а по ситуации с Шарыповой писал такое: «Мы знакомы с детства, многое пережили. Не знаю, почему она делает подобные заявление. Жаль, ведь в них нет никакой правды. У нас были отношения, которые давно закончились».
У Новака Джоковича все веселее. Он практиковал празднование Криштиану Роналду. Тот уже ответил: «Неплохо, брат».
Диего Шварцман кайфует от самого попадания на Итоговый турнир ATP. Вместе с Рублевым они дебютируют на этом турнире. Тот же Джокович выигрывал его уже пять раз.
Даниил Медведев выступит на ATP Finals второй год подряд. В прошлый раз он не выиграл там ни одного матча. Теперь шутит: «Надо победить хотя бы раз – это уже будет прогрессом».
Рафаэль Надаль взял по карьере уже 86 титулов. И только два из них были на крытых кортах. Он сказал, что раньше крытые корты не подходили его игре. Сейчас ситуация немного меняется.