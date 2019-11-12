Итоговый турнир ATP
Теннис
Даниил Медведев
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#Итоговый турнир ATP #Теннис #Даниил Медведев

Что такое Итоговый турнир ATP? Почему он интересен? Как там Медведев?

12 ноября 2019, 19:20

Итоговый турнир – что нужно знать?

Вкратце:

• Финал Мирового тура, Итоговый турнир, Masters – все это его названия.

• Это всегда последний турнир года. Проводится ежегодно.

• По значимости это пятый личный мужской турнир – после всех соревнований Большого шлема.

• Это 50-й по счету турнир, впервые он был проведен в 1970 году.

• Не имеет постоянного места проведения. Первый турнир был в Японии, затем проводился в самых разных странах – например, в Швеции, США, Австралии, Китае и других местах. Последние десять лет этот турнир неизменно принимает Лондон.

• Призовой фонд – $9 млн.

По какой формуле он проводится?

В соревновании участвуют восемь теннисистов согласно рейтингу. В этом году заявлены Надаль, Федерер, Джокович, Медведев, Тим, Циципас, Зверев и Берреттини. Притом Зверев выступает как действующий победитель прошлого турнира.

Восемь теннисистов делятся на две группы по четыре игрока. В рамках одной группы проходит по три тура – каждый спортсмен играет три матча. По два лучших теннисиста выходят из группы в полуфинал (победитель играет со вторым теннисистом другой группы), затем разыгрывается финал.

Группы называются именами известных в прошлом теннисистов. Например, квартет, в котором выступают Надаль, Медведев, Циципас и Зверев – это группа Агасси, а Джокович, Федерер, Тим и Берреттини играют в группе имени Борга.

Кто регулярно там играет, а кто – дебютант?

Федерер и Джокович часто добираются до решающего матча, у швейцарца десять финалов (победных – шесть), у серба – девять (пять побед). Федерер – рекордсмен по победам. А вот у Надаля этого титула нет, испанец лишь дважды играл в финале. Надаль вообще 15 раз подряд квалифицировался на турнир, но почти в половине случаев снимался из-за травм.

Зверев и Тим играют нечасто, у немца (Зверева) при этом уже есть победа, тогда как австриец стабильно уступает в группе. Циципас, Берреттини и Медведев впервые участвуют в Итоговом турнире.

Как в нем выступали наши?

До финалов этого турнира добирались два российских теннисиста. В 1997 году Евгений Кафельников уступил в трех сетах Питу Сампрасу, через 11 лет Николай Давыденко в двух проиграл Джоковичу. Зато еще через год Давыденко выбил Федерера в полуфинале, а в решающем матче в двух сетах переиграл дель Потро.

Трижды на турнире выступал Марат Сафин, один раз не вышел из группы, дважды вылетал в полуфинале. Были также заявлены Хачанов и Южный, но в качестве запасных игроков на случай, если кто-то из действующих теннисистов снимется с турнира.

Какие шансы у Медведева?

В первом матче он проиграл Циципасу (6:7, 4:6). Следующий поединок – 13 ноября против Надаля, которому Медведев драматично уступил в финале US Open. Через два дня будет третья игра – с действующим чемпионом Зверевым.

Изначально среди букмекеров шансы на итоговую победу в турнире у Медведева котировались довольно высоко. Сейчас нужно отцепить Надаля, который уступил в первом матче Звереву. При поражении от испанца наш теннисист практически лишится шансов на выход в полуфинал.

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Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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