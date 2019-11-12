Что такое Итоговый турнир ATP? Почему он интересен? Как там Медведев?
Итоговый турнир – что нужно знать?
Вкратце:
• Финал Мирового тура, Итоговый турнир, Masters – все это его названия.
• Это всегда последний турнир года. Проводится ежегодно.
• По значимости это пятый личный мужской турнир – после всех соревнований Большого шлема.
• Это 50-й по счету турнир, впервые он был проведен в 1970 году.
• Не имеет постоянного места проведения. Первый турнир был в Японии, затем проводился в самых разных странах – например, в Швеции, США, Австралии, Китае и других местах. Последние десять лет этот турнир неизменно принимает Лондон.
• Призовой фонд – $9 млн.
По какой формуле он проводится?
В соревновании участвуют восемь теннисистов согласно рейтингу. В этом году заявлены Надаль, Федерер, Джокович, Медведев, Тим, Циципас, Зверев и Берреттини. Притом Зверев выступает как действующий победитель прошлого турнира.
Восемь теннисистов делятся на две группы по четыре игрока. В рамках одной группы проходит по три тура – каждый спортсмен играет три матча. По два лучших теннисиста выходят из группы в полуфинал (победитель играет со вторым теннисистом другой группы), затем разыгрывается финал.
Группы называются именами известных в прошлом теннисистов. Например, квартет, в котором выступают Надаль, Медведев, Циципас и Зверев – это группа Агасси, а Джокович, Федерер, Тим и Берреттини играют в группе имени Борга.
Кто регулярно там играет, а кто – дебютант?
Федерер и Джокович часто добираются до решающего матча, у швейцарца десять финалов (победных – шесть), у серба – девять (пять побед). Федерер – рекордсмен по победам. А вот у Надаля этого титула нет, испанец лишь дважды играл в финале. Надаль вообще 15 раз подряд квалифицировался на турнир, но почти в половине случаев снимался из-за травм.
Зверев и Тим играют нечасто, у немца (Зверева) при этом уже есть победа, тогда как австриец стабильно уступает в группе. Циципас, Берреттини и Медведев впервые участвуют в Итоговом турнире.
Как в нем выступали наши?
До финалов этого турнира добирались два российских теннисиста. В 1997 году Евгений Кафельников уступил в трех сетах Питу Сампрасу, через 11 лет Николай Давыденко в двух проиграл Джоковичу. Зато еще через год Давыденко выбил Федерера в полуфинале, а в решающем матче в двух сетах переиграл дель Потро.
Трижды на турнире выступал Марат Сафин, один раз не вышел из группы, дважды вылетал в полуфинале. Были также заявлены Хачанов и Южный, но в качестве запасных игроков на случай, если кто-то из действующих теннисистов снимется с турнира.
Какие шансы у Медведева?
В первом матче он проиграл Циципасу (6:7, 4:6). Следующий поединок – 13 ноября против Надаля, которому Медведев драматично уступил в финале US Open. Через два дня будет третья игра – с действующим чемпионом Зверевым.
Изначально среди букмекеров шансы на итоговую победу в турнире у Медведева котировались довольно высоко. Сейчас нужно отцепить Надаля, который уступил в первом матче Звереву. При поражении от испанца наш теннисист практически лишится шансов на выход в полуфинал.