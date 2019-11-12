Что такое Итоговый турнир ATP? Почему он интересен? Как там Медведев?

По какой формуле он проводится?

В соревновании участвуют восемь теннисистов согласно рейтингу. В этом году заявлены Надаль, Федерер, Джокович, Медведев, Тим, Циципас, Зверев и Берреттини. Притом Зверев выступает как действующий победитель прошлого турнира.

Восемь теннисистов делятся на две группы по четыре игрока. В рамках одной группы проходит по три тура – каждый спортсмен играет три матча. По два лучших теннисиста выходят из группы в полуфинал (победитель играет со вторым теннисистом другой группы), затем разыгрывается финал.

Группы называются именами известных в прошлом теннисистов. Например, квартет, в котором выступают Надаль, Медведев, Циципас и Зверев – это группа Агасси, а Джокович, Федерер, Тим и Берреттини играют в группе имени Борга.

Кто регулярно там играет, а кто – дебютант?

Федерер и Джокович часто добираются до решающего матча, у швейцарца десять финалов (победных – шесть), у серба – девять (пять побед). Федерер – рекордсмен по победам. А вот у Надаля этого титула нет, испанец лишь дважды играл в финале. Надаль вообще 15 раз подряд квалифицировался на турнир, но почти в половине случаев снимался из-за травм.

Зверев и Тим играют нечасто, у немца (Зверева) при этом уже есть победа, тогда как австриец стабильно уступает в группе. Циципас, Берреттини и Медведев впервые участвуют в Итоговом турнире.