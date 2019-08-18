Три похожие, но очень важные истории из тенниса. Там россияне реально побеждают фаворитов
«Медведев – один из лучших теннисистов в мире»
Такие слова сказал Новак Джокович, когда проиграл Даниилу Медведеву (6:3,3:6,3:6) на турнире в Цинциннати. Он проигрывает Медведеву уже второй раз подряд, но здесь все особенно больно. Джокович уверенно вел матч, когда в его игре что-то сломалось. Напоминаем: Джокович сейчас идет на первом месте в рейтинге лучших теннисистов мира.
16 лет Федерер не проигрывал так быстро
Матч Андрея Рублева и Роджера Федерера на турнире в Цинциннати длился всего 62 минуты. Рублев выиграл два сета (6:3, 6:4), а Федерер даже толком не осознал поражение. В 2003 году он проиграл Франко Сквиллари за 54 минуты. Дальше таких быстрых поражений в карьере Федерера не было. Причины поражения он нашел в том, что слишком хорош и быстр был сам Рублев.
«Это моя самая большая и самая эмоциональная победа. Он настоящий чемпион и легенда ... Я не могу себе представить жизнь, когда такое давление оказывается каждый день. Ты Роджер, и все следят за тобой, и тебе нужно доказывать все каждый день. Он делает это, я не знаю, сколько лет. Я имею в виду, что это нереально», – рассказывал Рублев после матча.
Рублев попал на турнир в Цинциннати в роли запасного. Сам рассказал, что изначально вообще забыл подать заявку. Потом ему везло по сетке, но победа над Федерером – это не единственный успех Рублева на этом турнире. Чтобы выйти на игру с Роджером, ему надо было обыгрывать Вавринку. Получилась уверенная победа, хотя Вавринка такой же неприятный и серьезный соперник.
Теперь Медведев – один из немногих людей, кем Джокович восхищается: «У него определенно есть большая уверенность. Когда вы так уверенны в себе, тогда, очевидно, вы позволяете себе делать такие удары. Я поздравляю его. Он заслуженно выиграл этот матч». Важно, что это был только полуфинал. Для победы в турнире Медведеву теперь надо победить Гоффена.
«Думаю, мне нужно будет играть агрессивно, особенно если вспомнить мой матч на Уимблдоне против Гоффена. Я чувствовал, что не могу соответствовать его последовательности, когда он в отличной форме. В какой-то момент я усилил свою игру, как сегодня, и я почти выиграл матч. В итоге все равно проиграл», – уже рассказал сам Медведев.
Медведев оказался только седьмым игроком за десять лет, кто обыграл Джоковича дважды за сезон. Сам он весь год мелькает рядом с трофеями. Проигрывал Гоффену в финале Уимблдона, Тиму – в Барселоне, Надалю уступил в Монреале. Доходить до финала у него получается чаще, чем там побеждать. Но такой успех в матче с Джоковичем – само по себе уже важно.
UPD. Медведев обыграл Гоффена в двух сетах (7:6, 6:4) и выиграл турнир.
Этот сезон для Рублева складывался так себе. Лучшим выступлением стал выход в финал турнира в Гамбурге. Там самым серьезным соперником Рублева был австриец Тим. Его Рублев прошел, а финал проиграл грузину Басилашвили. Интересно, что в Цинциннати Рублев и Басилашвили тоже играли, но тут уже победил Рублев. Из турнира в Цинциннати Рублев уже вылетел от Медведева.
Мы забыли такую Кузнецову, а она возродилась
Турнир в Цинциннати важен и для Светланы Кузнецовой, хотя она была в одном ударе от поражения. Матч с украинкой Ястремской сложился так, что Кузнецова отыгрывала сразу два матчбола. Так Кузнецова спасла второй сет, в третьем отыграла у соперницы четыре брейк-пойнта, а потом ее утешала. Ястремская плакала не только из-за поражения – она получила травму.
Стивенс, Плишкова, Барти – их Кузнецова прошла после того тяжелого матча с Ястремской. В Цинциннати ей сложно: все три теннисистки входят в десятку мирового рейтинга. С Плишковой сложнее всего, ведь она вообще третья. Соперниц такого уровня Кузнецова не обыгрывала с 2017 года. Вбросим совпадение – тогда это тоже была Плишкова.
В 34 года Кузнецова наконец-то раскрылась и вернула радость от собственного тенниса: «Я чувствую радость, когда продолжаю оставаться здесь. Мне определенно помог отдых – я увидела, что вне тенниса существуют и другие вещи. Когда вы узнаете больше, вы можете перенести больше на собственную работу».
В финале Кузнецова сыграет с американкой Киз. Кузнецова еще никогда ее не обыгрывала, но в последний раз они играли в 2016-м. «Очевидно, что она играет хорошо. Я не видела много из того, что она делает в этом турнире. Чтобы оказаться на этой позиции, надо играть в какой-то действительно хороший теннис», – сказала Киз о Кузнецовой. Она ждет напряженной игры.
UPD. Кузнецова проиграла Киз в двух сетах (5:7, 6:7).