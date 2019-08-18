Три похожие, но очень важные истории из тенниса. Там россияне реально побеждают фаворитов

16 лет Федерер не проигрывал так быстро

Матч Андрея Рублева и Роджера Федерера на турнире в Цинциннати длился всего 62 минуты. Рублев выиграл два сета (6:3, 6:4), а Федерер даже толком не осознал поражение. В 2003 году он проиграл Франко Сквиллари за 54 минуты. Дальше таких быстрых поражений в карьере Федерера не было. Причины поражения он нашел в том, что слишком хорош и быстр был сам Рублев.

«Это моя самая большая и самая эмоциональная победа. Он настоящий чемпион и легенда ... Я не могу себе представить жизнь, когда такое давление оказывается каждый день. Ты Роджер, и все следят за тобой, и тебе нужно доказывать все каждый день. Он делает это, я не знаю, сколько лет. Я имею в виду, что это нереально», – рассказывал Рублев после матча.

Рублев попал на турнир в Цинциннати в роли запасного. Сам рассказал, что изначально вообще забыл подать заявку. Потом ему везло по сетке, но победа над Федерером – это не единственный успех Рублева на этом турнире. Чтобы выйти на игру с Роджером, ему надо было обыгрывать Вавринку. Получилась уверенная победа, хотя Вавринка такой же неприятный и серьезный соперник.