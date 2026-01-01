Светлана Кузнецова

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Теннис
Веснина сыграет вместо Касаткиной в одиночном разряде на Олимпиаде. Кузнецова отказалась от участия из-за травм
#Олимпиада-2020
Все новости
Материалы
Три похожие, но очень важные истории из тенниса. Там россияне реально побеждают фаворитов
#Даниил Медведев
Все материалы