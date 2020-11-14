Состав групп и расписание матчей на Итоговом турнире ATP 🎾
Итоговый турнир ATP (ATP Finals) проходит в Лондоне с 15 по 22 ноября. Всего участвуют восемь теннисистов, которые разделены на две группы. Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в разные.
Роджер Федерер отказался от участия в турнире из-за травмы. Вместо него туда попал аргентинский теннисист Диего Шварцман.
На жеребьевку влиял в том числе и рейтинговый номер (указан перед каждой фамилией). В названии групп есть отсылка к Токио, потому что в 1970 году там прошел первый такой турнир.
Из каждой группы выходят в полуфинал теннисисты, которые заняли первые два места.
Группа Токио-1970
Группа Лондон-2020
5. Доминик Тим
Пока доступно расписание на первый тур:
- 15 ноября, 17:00. Тим – Циципас
- 15 ноября, 23:00. Надаль – Рублев
- 16 ноября, 17:00. Джокович – Шварцман
- 16 ноября, 23:00. Медведев – Зверев
Дальше останется провести такие матчи. Их точное время еще не подбито (обновим):
Лондон-2020
- 17 ноября, 17:00. Надаль – Тим
- 17 ноября, 17:00. Циципас – Рублев
- 17 ноября, 17:00. Надаль – Циципас
- 17 ноября, 17:00. Тим – Рублев
Токио-1970
- 18 ноября, 17:00. Джокович – Медведев
- 18 ноября, 17:00. Зверев – Шварцман
- 18 ноября, 17:00. Джокович – Зверев
- 18 ноября, 17:00. Медведев – Шварцман