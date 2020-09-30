Звук взрыва испугал теннисистов «Ролан Гаррос». Полиция говорит: это истребитель прошел звуковой барьер

Главное событие для Парижа в последний день сентября – в городе произошел громкий взрыв. По некоторым данным, он был настолько громким, что его услышали во всем городе.

Слухи быстро исключила парижская полиция. В официальном твиттере было опубликовано такое заявление:

«Наверное, все вы слышали громкий хлопок в Париже. Никакого взрыва не произошло. Это истребитель, который преодолел звуковой барьер. Просим вас не занимать линии экстренной помощи».