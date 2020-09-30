Ролан Гаррос
Теннис
Стэн Вавринка
Доминик Кепфер
Звук взрыва испугал теннисистов «Ролан Гаррос». Полиция говорит: это истребитель прошел звуковой барьер
30 сентября, 14:07
Главное событие для Парижа в последний день сентября – в городе произошел громкий взрыв. По некоторым данным, он был настолько громким, что его услышали во всем городе.
Слухи быстро исключила парижская полиция. В официальном твиттере было опубликовано такое заявление:
«Наверное, все вы слышали громкий хлопок в Париже. Никакого взрыва не произошло. Это истребитель, который преодолел звуковой барьер. Просим вас не занимать линии экстренной помощи».
Сейчас во Франции проходит «Ролан Гаррос». Конкретно в момент громкого хлопка играли Стэн Вавринка и Доминик Кепфер. В тот момент внимание теннисистов, судей и обслуживающего персонала резко переключилось с игры на хлопок.
Так это было:
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Чутка разогнался самолетик.
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