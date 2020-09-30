Ролан Гаррос
Теннис
Стэн Вавринка
Доминик Кепфер
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#Ролан Гаррос #Теннис #Доминик Кепфер #Стэн Вавринка

Звук взрыва испугал теннисистов «Ролан Гаррос». Полиция говорит: это истребитель прошел звуковой барьер

30 сентября, 14:07

XinHua/Global Look Press

Главное событие для Парижа в последний день сентября – в городе произошел громкий взрыв. По некоторым данным, он был настолько громким, что его услышали во всем городе.

Слухи быстро исключила парижская полиция. В официальном твиттере было опубликовано такое заявление:

«Наверное, все вы слышали громкий хлопок в Париже. Никакого взрыва не произошло. Это истребитель, который преодолел звуковой барьер. Просим вас не занимать линии экстренной помощи».

Сейчас во Франции проходит «Ролан Гаррос». Конкретно в момент громкого хлопка играли Стэн Вавринка и Доминик Кепфер. В тот момент внимание теннисистов, судей и обслуживающего персонала резко переключилось с игры на хлопок.

Так это было:

Комментарии (1)
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vladik12
30 сентября, 20:00

Чутка разогнался самолетик.

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