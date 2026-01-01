Стэн Вавринка

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Вавринка проиграл пятисетовый матч на Australian Open, хотя имел тройной матчбол
#Australian Open
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Звук взрыва испугал теннисистов «Ролан Гаррос». Полиция говорит: это истребитель прошел звуковой барьер
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#Ролан Гаррос
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