Вавринка проиграл пятисетовый матч на Australian Open, хотя имел тройной матчбол

Так Мартон Фучович обыграл Стэна Вавринку во втором круге Australian Open – 7:5, 6:1, 4:6, 2:6, 7:6.

Матч длился четыре часа при температуре 32 градуса. В решающий момент венгр Фучович выиграл пять геймов подряд, хотя Вавринка имел три матчбола.

Потом Фучович сказал: «Это мой любимый шлем. Я наслаждаюсь солнцем и хорошей погодой. В моей стране снег и изоляция. Нравится быть здесь».

Фучович выиграл уже четыре матча у теннисистов из топ-20 рейтинга.

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