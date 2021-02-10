Australian Open
Теннис
Стэн Вавринка
Мартон Фучович
Вавринка проиграл пятисетовый матч на Australian Open, хотя имел тройной матчбол
6 часов назад
Так Мартон Фучович обыграл Стэна Вавринку во втором круге Australian Open – 7:5, 6:1, 4:6, 2:6, 7:6.
Матч длился четыре часа при температуре 32 градуса. В решающий момент венгр Фучович выиграл пять геймов подряд, хотя Вавринка имел три матчбола.
Потом Фучович сказал: «Это мой любимый шлем. Я наслаждаюсь солнцем и хорошей погодой. В моей стране снег и изоляция. Нравится быть здесь».
Фучович выиграл уже четыре матча у теннисистов из топ-20 рейтинга.
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