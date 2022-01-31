Рублев опустился на седьмое место в мировом рейтинге после Australian Open, Павлюченкова – на 14-е
Мужская и женская теннисные ассоциации опубликовали обновленный рейтинг после завершения Australian Open.
- 🇷🇸 Новак Джокович – 11 015 очков;
- 🇷🇺 Даниил Медведев – 10 125;
- 🇩🇪 Александр Зверев – 7 780;
- 🇬🇷 Стефанос Циципас – 7 170;
- 🇪🇸 Рафаэль Надаль – 6 875;
- 🇮🇹 Маттео Берреттини – 5 278;
- 🇷🇺 Андрей Рублев – 4 830;
- 🇳🇴 Каспер Рууд – 4 065;
- 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим – 3 923
Топ-5 остался без изменений: Даниил Медведев после проигранного финала не поднялся на первое место и остался вторым. Но он по-прежнему лучший теннисист России. Победитель AO Рафаэль Надаль остался на пятом месте.
В топ-10 произошла одна перестановка: Андрей Рублев опустился на седьмую строчку, а Маттео Берреттини – поднялся на шестую. Рублев вылетел в третьем круге и не защитил очки за прошлый год, когда он дошел до четвертьфинала.
Роджер Федерер, не игравший с лета из-за травмы, опустился с 17-го на 30-е место. Это его худший результат с 2001 года.
- 🇦🇺 Эшли Барти – 8 331 очко;
- 🇧🇾 Арина Соболенко – 5 698;
- 🇨🇿 Барбора Крейчикова – 5 533;
- 🇵🇱 Ига Швентек – 4 456;
- 🇨🇿 Каролина Плишкова – 4 452;
- 🇪🇸 Паула Бадоса – 4 429;
- 🇪🇸 Гарбинье Мугуруса – 4 195;
- 🇬🇷 Мария Саккари – 4 071;
- 🇪🇪 Анетт Контавейт – 3 871;
- 🇺🇸 Даниэль Коллинз – 3 071.
В топ-5 произошли две перестановки: Барбора Крейчикова поднялась с четвертого на третье место, а Ига Швентек – с девятого на четвертое.
Даниэль Коллинз, впервые в карьере вышедшая в финал турнира серии «Большого шлема», дебютировала в топ-10. Она поднялась с 30-го на 10-е место.
Лучшая российская теннисистка в рейтинге – по-прежнему Анастасия Павлюченкова. Она опустилась с 11-го на 14-е место. Вторая после нее – Дарья Касаткина (22), третья – Вероника Кудерметова (32).