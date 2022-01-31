Australian Open
Рафаэль Надаль
Даниил Медведев
Андрей Рублев
Ига Швентек
Анастасия Павлюченкова
Барбора Крейчикова
Эшли Барти
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#Australian Open #Рафаэль Надаль #Даниил Медведев #Андрей Рублев #Ига Швентек #Анастасия Павлюченкова #Барбора Крейчикова #Эшли Барти

Рублев опустился на седьмое место в мировом рейтинге после Australian Open, Павлюченкова – на 14-е

34 минуты назад

Мужская и женская теннисные ассоциации опубликовали обновленный рейтинг после завершения Australian Open.

Мужской рейтинг

  1. 🇷🇸 Новак Джокович – 11 015 очков;
  2. 🇷🇺 Даниил Медведев – 10 125;
  3. 🇩🇪 Александр Зверев – 7 780;
  4. 🇬🇷 Стефанос Циципас – 7 170;
  5. 🇪🇸 Рафаэль Надаль – 6 875;
  6. 🇮🇹 Маттео Берреттини – 5 278;
  7. 🇷🇺 Андрей Рублев – 4 830;
  8. 🇳🇴 Каспер Рууд – 4 065;
  9. 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим – 3 923

Топ-5 остался без изменений: Даниил Медведев после проигранного финала не поднялся на первое место и остался вторым. Но он по-прежнему лучший теннисист России. Победитель AO Рафаэль Надаль остался на пятом месте.

В топ-10 произошла одна перестановка: Андрей Рублев опустился на седьмую строчку, а Маттео Берреттини – поднялся на шестую. Рублев вылетел в третьем круге и не защитил очки за прошлый год, когда он дошел до четвертьфинала.

Роджер Федерер, не игравший с лета из-за травмы, опустился с 17-го на 30-е место. Это его худший результат с 2001 года.

Женский рейтинг

  1. 🇦🇺 Эшли Барти – 8 331 очко;
  2. 🇧🇾 Арина Соболенко – 5 698;
  3. 🇨🇿 Барбора Крейчикова – 5 533;
  4. 🇵🇱 Ига Швентек – 4 456;
  5. 🇨🇿 Каролина Плишкова – 4 452;
  6. 🇪🇸 Паула Бадоса – 4 429;
  7. 🇪🇸 Гарбинье Мугуруса – 4 195;
  8. 🇬🇷 Мария Саккари – 4 071;
  9. 🇪🇪 Анетт Контавейт – 3 871;
  10. 🇺🇸 Даниэль Коллинз – 3 071.

В топ-5 произошли две перестановки: Барбора Крейчикова поднялась с четвертого на третье место, а Ига Швентек – с девятого на четвертое.

Даниэль Коллинз, впервые в карьере вышедшая в финал турнира серии «Большого шлема», дебютировала в топ-10. Она поднялась с 30-го на 10-е место.

Лучшая российская теннисистка в рейтинге – по-прежнему Анастасия Павлюченкова. Она опустилась с 11-го на 14-е место. Вторая после нее – Дарья Касаткина (22), третья – Вероника Кудерметова (32).

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#Эшли Барти