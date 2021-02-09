Фелисиано Лопес
Australian Open
Теннис
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Комментарии:
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#Фелисиано Лопес #Australian Open #Теннис

Испанец Лопес установил рекорд по участию на турнирах «Большого шлема». Он проводит 75-й

вчера, 10:42

Для 39-летнего теннисиста Фелисиано Лопеса Australian Open-2021 (в первом круге он победил Ли Ту: 6:7, 6:4, 7:6, 6:4) стал 75-м турниром «Большого шлема» подряд, в котором он участвовал.

Лопес обновил собственный рекорд.

За все время он:

  • Один раз выигрывал ТБШ – Франция-2016.
  • Еще раз получал серебро – США-2017.
  • Дважды доходил до четвертьфинала: 2009-й и 2015-й (оба турнира - Австралия).
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Комментарии (1)
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vladik12
вчера, 11:51

Фелисиано - это вам не хухры-мухры.

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