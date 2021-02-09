Испанец Лопес установил рекорд по участию на турнирах «Большого шлема». Он проводит 75-й

Для 39-летнего теннисиста Фелисиано Лопеса Australian Open-2021 (в первом круге он победил Ли Ту: 6:7, 6:4, 7:6, 6:4) стал 75-м турниром «Большого шлема» подряд, в котором он участвовал.

Лопес обновил собственный рекорд.

За все время он: