Финал Australian Open между Медведевым и Надалем продлился 5 часов и 24 минуты

Даниил Медведев сыграл против Рафаэля Надаля в финале Australian Open-2022. Теннисисты провели пять сетов: Надаль отыгрался со счета 0:2 и выиграл 21-й титул «Большого шлема».

Суммарно теннисисты играли больше пяти часов. Второй сет стал самым долгим – 1 час и 26 минут.