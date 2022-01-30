Медведев – Надаль
Рафаэль Надаль
Даниил Медведев
Australian Open
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#Медведев – Надаль #Рафаэль Надаль #Даниил Медведев #Australian Open

Финал Australian Open между Медведевым и Надалем продлился 5 часов и 24 минуты

3 часа назад

Даниил Медведев сыграл против Рафаэля Надаля в финале Australian Open-2022. Теннисисты провели пять сетов: Надаль отыгрался со счета 0:2 и выиграл 21-й титул «Большого шлема».

Суммарно теннисисты играли больше пяти часов. Второй сет стал самым долгим – 1 час и 26 минут.

  • Медведев второй год подряд вышел в финал Australian Open. В 2021 году в финальном матче он проиграл Новаку Джоковичу.
  • Единственная победа Надаля на Australian Open была в 2009 году. Теперь он стал рекордсменом по выигранным титулам «Большого шлема».
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Источник:
ESPN
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