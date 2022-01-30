Медведев – Надаль
Рафаэль Надаль
Даниил Медведев
Australian Open
Финал Australian Open между Медведевым и Надалем продлился 5 часов и 24 минуты
3 часа назад
Даниил Медведев сыграл против Рафаэля Надаля в финале Australian Open-2022. Теннисисты провели пять сетов: Надаль отыгрался со счета 0:2 и выиграл 21-й титул «Большого шлема».
Суммарно теннисисты играли больше пяти часов. Второй сет стал самым долгим – 1 час и 26 минут.
- Медведев второй год подряд вышел в финал Australian Open. В 2021 году в финальном матче он проиграл Новаку Джоковичу.
- Единственная победа Надаля на Australian Open была в 2009 году. Теперь он стал рекордсменом по выигранным титулам «Большого шлема».
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