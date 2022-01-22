Джокович владеет компанией, которая ищет лечение от ковида. Но она не дает научных доказательств работы, а ее адрес – квартира
Новак Джокович – акционер компании QuantBioRes. Это важная новость, которая возникла в момент его депортации из Австралии. Напоминаем причину: Джокович не сделал прививку от коронавируса, но получил медотвод из-за болезни. Правительство Австралии аннулировало его визу из-за боязни, что его нахождение в стране вызовет новые волны активности противников вакцинации.
В апреле 2020 года Джокович утверждал, что выступает против вакцин. Позже он изменил позицию – давил на отказ от именно обязательной вакцинации. Жена Джоковича верила в теорию: вышки 5G и пандемия коронавируса связаны. Сам Джокович однажды рассказывал о мыслях, которые могут менять состав воды и еды. Это одно из его многих высказываний о медицине.
В 2020 году семья Джоковича пожертвовала миллион евро на борьбу с коронавирусом. Теперь вскрылось, что еще летом 2020-го Джокович приобрел 80% акций QuantBioRes и завладел контрольным пакетом. Об этом рассказал гендиректор компании Иван Лонкаревич. Reuters пишет, что Лонкаревич назвал себя предпринимателем и раскрыл детали по работе QuantBioRes.
Джокович – один из основателей компании. На ее сайте есть только две статьи и
QuantBioRes – датская компания. Ее исследователи работают в Дании, Австралии и Словении. Reuters ссылается на реестр компаний и пишет, что Джокович владеет 40,8% акций. Его жене достались еще 39,2%. Ouest France пишет со ссылкой на AFP, что Лонкаревич вообще назвал Джоковича одним из основателей компании: якобы она официально зарегистрирована как раз в июне 2020 года.
QuantBioRes разрабатывает пептид, который поможет уберечь клетки человека от заражения коронавирусом. Клинические испытания планируются на лето в Великобритании. The Guadrian изначально писал в материале по ситуации, что компания разрабатывает лекарство от коронавируса. Позже это слово из заголовка было изменено на лечение.
MDPI – издатель научных журналов с открытым доступом. В 2020-м там была опубликована статья QuantBioRes под авторством Ирены Косич, Драшко Кошича и Ивана Лонкаревича. Там исследуются методы, которыми коронавирус заражает клетки. QuantBioRes связывала тяжесть симптомов COVID-19 и проблемы с дыханием с взаимодействием SARS-CoV-2 и белков RBC Band3.
На официальном сайте QuantBioRes опубликована краткая информация о методе RRM. Он основан на частотах, которые существуют вокруг белка. Схема: частоты идентифицируются, по ним составляются прогнозы, а дальше разрабатываются защитные пептиды. QuantBioRes считает, что ее методы помогут в лечении вирусных заболеваний. На коронавирусе пройдет демонстрация.
Сайт QuantBioRes содержит только две статьи, но в описании кратко прописаны дела компании в последние месяцы. В ноябре 2020-го прошли специальные испытания механизма деактивации In Vitro. Дальше были исследования на животных. Указана и задача компании: разработка пептида, которая позволит создать лечение от вирусных и резистентных бактерий.
Precision Vaccinations собрал последние новости о разработках QuantBioRes. Там отдельно указывается, что компания не разрабатывает вакцину. В материале подробно описан метод и актуальные события. Интересно, что до января 2022 года последние заметные вещи от QuantBioRes были именно весной-летом 2020 года. Остальное время – молчание.
Адрес компании – жилой квартал. Ее методом ранее никто не пользовался
Вокруг деятельности QuantBioRes – размытая информация обо всем. Лонкаревич назвал страны, где работают сотрудники компании. Но даже их число в различных материалах сейчас варьируется от 10 до 20. Все идет только от одного комментария Reuters. Остальная работа компании не выносится на публику. Не рассказывает о ней и сам Новак Джокович.
Лонкаревич отвечает за публичную позицию QuantBioRes. Он называет метод лечения новаторским – и так реагирует на критику от окружающих. Прямо сейчас работу QuantBioRes публично критикуют биологи и инфекционисты. Их основной аргумент тот же: компания почти не дает детальной информации и не публикует доказательства работы своего метода.
Критики сравнивают методы QuantBioRes и гомеопатию. Лонкаревич в ответ называет разработку QuantBioRes классической наукой: «Мы не размещаем наши данные на сайте, чтобы каждый идиот не мог их посмотреть. Скоро мы опубликуем статью в научном журнале, где будут собраны клинические испытания. Если повезет, то через два-три месяца после рецензирования».
Сразу несколько человек написали в соцсетях, что проверили актуальный адрес компании. Она зарегистрирована в жилом квартале в Копенгагене. В твиттере мелькают кадры балкона, на котором развешены вещи. Именно там якобы располагается QuantBioRes: «Официальный адрес штаб-квартиры QuantBioRes в Копенгагене. Умело замаскирован под жилую квартиру».
Люди интересовались деятельностью QuantBioRes и раньше. Еще до актуальных сообщений о Джоковиче один из пользователей твиттера писал: «Смотрю на информацию на их сайте – они начали тестирование механизма деактивации коронавируса в июле 2020 года. Я не могу найти более подробную информацию на сайте или где-нибудь еще».
Один из пользователей твиттера обратил внимание, что BioRes – это еще и аббревиатура другой компании, которая связана с чипами. На официальном сайте QuantBioRes работают не все ссылки. На это Лонкаревич ответил для The Guardian: «Впервые об этом слышу». И заодно сравнил себя с Илоном Маском, которого когда-то критиковали за высказывания различных идей.