Новак Джокович – акционер компании QuantBioRes. Это важная новость, которая возникла в момент его депортации из Австралии. Напоминаем причину: Джокович не сделал прививку от коронавируса, но получил медотвод из-за болезни. Правительство Австралии аннулировало его визу из-за боязни, что его нахождение в стране вызовет новые волны активности противников вакцинации.

В апреле 2020 года Джокович утверждал, что выступает против вакцин. Позже он изменил позицию – давил на отказ от именно обязательной вакцинации. Жена Джоковича верила в теорию: вышки 5G и пандемия коронавируса связаны. Сам Джокович однажды рассказывал о мыслях, которые могут менять состав воды и еды. Это одно из его многих высказываний о медицине.

В 2020 году семья Джоковича пожертвовала миллион евро на борьбу с коронавирусом. Теперь вскрылось, что еще летом 2020-го Джокович приобрел 80% акций QuantBioRes и завладел контрольным пакетом. Об этом рассказал гендиректор компании Иван Лонкаревич. Reuters пишет, что Лонкаревич назвал себя предпринимателем и раскрыл детали по работе QuantBioRes.