Детали по депортации Джоковича из Австралии: рекордные заражения, пустые полки в супермаркетах, коронавирус на Australian Open

Главный теннисист мира Новак Джокович почти точно не сыграет на Australian Open. Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук воспользовался полномочиями и повторно аннулировал его визу (о первом суде – тут). До первого матча Джоковича на Australian Open оставалось около трех суток. 17 января планировалась игра Джоковича против серба Кецмановича.

Почему виза Джоковича снова аннулирована?

Все вопросы по Джоковичу сводились к основаниям, по которым он получил медотвод от прививки. Для министра иммиграции Хоука они оказались недостаточными, чтобы он остался в стране.

Он объяснил аннулирование визы Джоковича желанием защищать общественные интересы граждан. Хоука поддержал и премьер-министр Скотт Моррисон – он сказал о защите границ Австралии. Кратко: все сводится именно к позиции Джоковича по вакцинации.

Министр Хоук несколько дней затягивал объявление по Джоковичу. Изначально он думал о применении полномочий уже через несколько часов после первого суда, но согласился на изучение всех документов. Вникал в обстановку и новости вокруг Джоковича, изучал документы от его адвокатов и сопоставлял их с позицией австралийского суда.

Джокович публично благодарил все окружение за первое решение суда: