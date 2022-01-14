Детали по депортации Джоковича из Австралии: рекордные заражения, пустые полки в супермаркетах, коронавирус на Australian Open
Главный теннисист мира Новак Джокович почти точно не сыграет на Australian Open. Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук воспользовался полномочиями и повторно аннулировал его визу (о первом суде – тут). До первого матча Джоковича на Australian Open оставалось около трех суток. 17 января планировалась игра Джоковича против серба Кецмановича.
Почему виза Джоковича снова аннулирована?
Все вопросы по Джоковичу сводились к основаниям, по которым он получил медотвод от прививки. Для министра иммиграции Хоука они оказались недостаточными, чтобы он остался в стране.
Он объяснил аннулирование визы Джоковича желанием защищать общественные интересы граждан. Хоука поддержал и премьер-министр Скотт Моррисон – он сказал о защите границ Австралии. Кратко: все сводится именно к позиции Джоковича по вакцинации.
Министр Хоук несколько дней затягивал объявление по Джоковичу. Изначально он думал о применении полномочий уже через несколько часов после первого суда, но согласился на изучение всех документов. Вникал в обстановку и новости вокруг Джоковича, изучал документы от его адвокатов и сопоставлял их с позицией австралийского суда.
Джокович публично благодарил все окружение за первое решение суда:
Есть два серьезных фактора, почему новое решение по Джоковичу со стороны австралийских властей принималось так долго. Сербия на правительственном уровне поддерживала своего теннисиста и давила на Австралию. Проигранный первый суд повлиял на репутацию чиновников, а адвокаты Джоковича накидали им папки с кучей новых документов.
В Австралии министр иммиграции обладает серьезными полномочиями в визовом вопросе. Поэтому победа в первом судебном разбирательстве ничего не гарантировала Джоковичу. Параллельно The Guardian показывал пустые полки в супермаркетах Австралии – там возникли сложности с доставкой продуктов. Австралийцы связывают позицию Хоука еще и с этим.
Что теперь будет с Джоковичем?
The Age публикует основные новости по ситуации с Джоковичем. Там уже появилась информация, что в субботу Джокович вместе с адвокатами встретится с властями. Дальше он может уехать из страны, снова попасть в отель с беженцами или вообще выйти на турнир. В момент публикации этого материала началось предварительное заседание суда, где Джокович оспаривает решение.
У Джоковича остается два ключевых варианта: выигранная апелляция и депортация из страны. Его юристы убеждают суд, чтобы дело рассматривалось в ускоренном режиме. При депортации Джоковичу еще и грозит запрет на въезд в Австралию на три года. Возможно, именно этот пункт будет обсуждаться и на будущей встрече с властями.
Вся история добивает репутацию Джоковича. В Сербии вообще сейчас оценивают его слова об интервью L’Equipe с положительным тестом на коронавирус. В Австралии обсуждают ошибки в дорожной карте: Джокович и его команда соврали, что он никуда не ездил перед попаданием в страну. Все получилось из-за нежелания Джоковича делать прививку от коронавируса.
За карьеру Джокович выиграл 20 турниров Большого шлема. Больше всего побед набрал именно в Австралии – девять. Сам Джокович никогда не отказывался от выступления в Австралии даже с новыми условиями: после первого суда он проводил тренировки на местных кортах и еще раз подтверждал это желание. Комментарии по всем скандалам он обещал позже.
Какие еще события происходят вокруг?
Фанаты Новака Джоковича собираются на новые протесты в Австралии. Все эти дни они остаются главными участниками процесса над Джоковичем. Устраивали даже столкновения с полицией – с бутылками и слезоточивым газом. Массовые собрания позже ожидаются и рядом с местом, где Джокович отдельно встретится с властями по вопросу иммиграции.
Основная сетка Australian Open стартует 17 января, но на турнире уже проходят квалификационные матчи. Там случилась история с заражением коронавирусом. Бернард Томич еще во время матча с Романом Сафиуллиным пожаловался на самочувствие и сказал, что точно сдаст положительный тест. Так в итоге и вышло: теперь Томич сидит на изоляции.
Жители Австралии поддерживают депортацию Джоковича из страны. France24 пишет об этом со ссылкой на исследование медиа-группы News Corp. Там указывается, что 83% австралийцев выступают именно за такое решение. Параллельно в Австралии уже распространяется штамм омикрон, но вакцинацию к этому моменту прошло 90% населения страны.
Все говорят о Джоковиче, но не только он получил подобное решение от властей Австралии. Они не признали медотвод еще у нескольких теннисистов. Поэтому теннисное сообщество выступает не на стороне Джоковича в его борьбе за место на кортах Австралии. Ярче всех об этом сказал вакцинированный теннисист Циципас: «Конечно, сейчас он играет по своим правилам».
Австралия повторно аннулировала визу Джоковича. Ему снова грозит депортация