Скандал Джоковича продолжается – все подробности здесь: он или подделал тест (потому что против вакцин), или заражал людей коронавирусом

Теннисист Новак Джокович временно остался в Австралии, когда выиграл суд. Сейчас власти изучают его инстаграм, чтобы подтвердить ложную информацию по дорожной карте. В декларации указано, что Джокович никуда не ездил перед прилетом в Австралию. Сам Джокович уже отреагировал на это словами об ошибке со стороны его команды.

Основная сетка турнира Australian Open стартует 17 января. Власти Австралии думают над еще одним аннулированием визы Джоковича. Если это произойдет, он будет депортирован из страны. Первый скандал мы подробно расписывали в отдельном материале. Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук общается с адвокатами Джоковича и изучает новые документы.

Вокруг его решения – скандал с интервью, возможным поддельным тестом и поведением фанатов Джоковича. И обращение к тем же фанатам от самого Джоковича: «Сейчас я не могу рассказать больше, но спасибо вам всем. Вы поддержали меня в этой ситуации и мотивировали оставаться сильным». Оно написано 10 января, когда было первое решение суда.