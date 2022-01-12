Скандал Джоковича продолжается – все подробности здесь: он или подделал тест (потому что против вакцин), или заражал людей коронавирусом
Теннисист Новак Джокович временно остался в Австралии, когда выиграл суд. Сейчас власти изучают его инстаграм, чтобы подтвердить ложную информацию по дорожной карте. В декларации указано, что Джокович никуда не ездил перед прилетом в Австралию. Сам Джокович уже отреагировал на это словами об ошибке со стороны его команды.
Основная сетка турнира Australian Open стартует 17 января. Власти Австралии думают над еще одним аннулированием визы Джоковича. Если это произойдет, он будет депортирован из страны. Первый скандал мы подробно расписывали в отдельном материале. Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук общается с адвокатами Джоковича и изучает новые документы.
Вокруг его решения – скандал с интервью, возможным поддельным тестом и поведением фанатов Джоковича. И обращение к тем же фанатам от самого Джоковича: «Сейчас я не могу рассказать больше, но спасибо вам всем. Вы поддержали меня в этой ситуации и мотивировали оставаться сильным». Оно написано 10 января, когда было первое решение суда.
Везде говорят об интервью Джоковича. Что надо о нем знать?
В декабре Новак Джокович давал интервью журналисту L’Equipe. В тот момент он уже знал о положительном тесте на коронавирус, но не отменил это мероприятие. Сейчас именно факт проведения того интервью вызывает новый скандал вокруг Джоковича. Все это добивает его репутацию и может повлиять на решение по депортации Джоковича из Австралии.
Новак Джокович утверждает, что 16 декабря узнал о положительном результате теста на коронавирус. Через два дня в Белград приехала команда журналистов. Они вручали ему награду «Чемпион чемпионов» и проводили фотосессию. Франк Рамелла брал у Джоковича 33-минутное интервью для L’Equipe. Оно есть по ссылке, отдельные цитаты мелькали еще в декабре.
Джокович опубликовал пост в инстаграме, где объяснил ситуацию с коронавирусом. Там же рассказал об интервью L’Equipe: «Чувствовал, что должен дать это интервью, чтобы не подводить журналиста. Соблюдал социальную дистанцию, был в маске. Единственное исключение – снял ее, когда они делали фото. Сейчас думаю, что интервью надо было переносить».
В инстаграме Джокович подтвердил, что на момент интервью уже знал о положительном тесте на коронавирус. Он ничего не сказал журналистам. L’Equipe уже отреагировал на его пост заявлением на сайте. Оно доступно на французском языке и с платным доступом. Теннисный журналист Бен Ротенберг выделил главное из объяснения от L’Equipe:
🎾 Журналисты попросили Джоковича снять маску во время интервью. Он отказался.
🎾 Когда началась фотосессия, Джокович кричал и позировал без маски. Об этом писал и он сам.
🎾 Перед интервью были инструкции: никаких вопросов о вакцинации и Australian Open.
🎾 Франк Рамелла поехал на Australian Open. Он получил отрицательный тест на коронавирус.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич уже отреагировала на эту скандальную историю. В интервью BBC она сказала, что все ответы по ситуации есть только у Джоковича. Но добавила по его интервью L’Equipe: «Если это так, то было явным нарушением правил». Максимальное наказание за нарушение ковид-протоколов при коронавирусе в Сербии – три года заключения.
Почему Джокович вообще мог соврать о положительном тесте?
Новак Джокович не просто так всем рассказывает о положительном тесте на коронавирус в декабре. Власти Австралии допускают на Australian Open вакцинированных спортсменов или тех, кто имеет медотвод. Джокович проходит по второму пункту – основанием для медотвода и стал тот самый положительный тест от 16 декабря. Поэтому Джокович уже не может его отрицать.
Немецкое издание Der Spiegel опубликовало расследование по тесту Джоковича от 16 декабря. В нем есть сравнение двух тестов – положительного (16 декабря) и отрицательного (22 декабря). Der Spiegel выделил несоответствие при сканировании QR-кода на положительном тесте. У журналистов на его месте открывался тест от 26 декабря. Один раз он был отрицательным.
Позже журналисты Der Spiegel другое сканирование QR-кода – там открылся положительный результат. Forbes сделал собственное сканирование: по ссылке опять доступен положительный результат. В материале Der Spiegel есть и другие доказательства, что тест Джоковича от 16 декабря мог быть поддельным. Там изучаются номера в сербском реестре по коронавирусу.
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Важное из этого пункта расследования: Der Spiegel доказывает, что положительный результат теста Джоковича был внесен в реестр 26 декабря. На это указывает несоответствие номеров. Адвокаты Джоковича предоставляли другую последовательность – она же есть и в медицинских документах Сербии. Джокович и его окружение не ответили на вопросы Der Spiegel.
The Age пишет, что информация от Der Spiegel уже дошла до Алекса Хоука. Она будет учитываться при принятии возможного нового решения об иммиграции, хотя пока и не доказана. Сам Джокович в это время тренируется в Мельбурне и рассказывает, что очень хочет поскорее сыграть на Australian Open. Если все-таки будет туда допущен.
За Джоковича постоянно заступается его семья – из этого получаются новые новостные поводы. Только все высказывания в его защиту сейчас не работают. Его мама рассказывала, что он посещал мероприятия и не знал о положительном тесте. Сразу после первого суда в Австралии отец сказал, что Джоковича снова задержали. В обоих случаях все это оказалось неправдой.
Сам Джокович выкладывал радостные кадры с тренировок:
Негативный фон вокруг Джоковича дополняют его фанаты. Они жестко реагируют на любые новости и приходят с акциями к любому месту в Австралии, где находится Джокович. Даже атаковали машину, где он предположительно находился. Еще кидали бутылки в полицейских, а те применяли против собравшихся слезоточивый газ.
Что происходит с Новаком Джоковичем? Краткая последовательность событий
В октябре министр иммиграции Австралии Хоук говорил, что на Australian Open будут допущены только вакцинированные спортсмены. Джокович всегда выступал против вакцинации, но не отказывался от игры на турнире. В декабре он попал в предварительный список участников, а к началу 2022 года стал одним из самых обсуждаемых персонажей во всем спорте.
📌 4 января Джокович написал о получении медотвода от вакцинации. Он опубликовал фото с вещами – готовился к вылету в Австралию.
📌 Руководители тенниса Австралии рассказали, что на медотвод претендовали 26 спортсменов. Большинство – из-за перенесенного коронавируса. Несколько теннисистов его получили.
📌 5 января Джокович прилетел в Мельбурн, но был сразу изолирован в аэропорту. Позже виза Джоковича была аннулирована. Адвокаты подали апелляцию – дело дошло до суда.
📌 Джокович ожидал суда по своему делу в отеле, куда власти Австралии отправляют беженцев. Рядом с ним проходили акции протеста против его возможной депортации из страны.
📌 10 января состоялся суд, который отменил решение об аннулировании визы Джоковича. Он остался в Австралии, но начались новые обсуждения его ситуации.
📌 Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук хочет снова аннулировать визу Джоковича. Он подозревается в предоставлении ложных данных о перемещениях и по тесту на коронавирус.
Джокович не поддерживает обязательную вакцинацию. Он проводил турнир, где заразились игроки
Еще в апреле 2020 года Новак Джокович выступал против вакцинации от коронавируса. Говорил о собственных взглядах на этот вопрос и о возможных решениях, которые придется принять при обязательной вакцинации. Через пару месяцев после того высказывания Джокович и его беременная жена заразились коронавирусом.
Заражение произошло на фоне проведения выставочного турнира в Задаре. Джокович был его организатором и не предусмотрел меры безопасности. Хотя сам турнир проводился с целью помощи теннисистам. Для них он был возможностью постепенного выхода из карантина и средством дополнительного заработка. Многие потеряли деньги из-за пандемии.
Показательная серия Adria Tour предусматривала несколько турниров. Заражения начались с первого из них. Димитров, Чорич, Типсаревич – все получили положительные результаты тестов на коронавирус еще до самого Джоковича. Информация от Sportske Novosti: Димитров узнал о положительном тесте, а позже вышел на матч турнира. И только потом улетел.
Жена Джоковича продвигала теорию заговора: коронавирус связан с вышками 5G. Reuters писал, что в 2020-м семья Джоковича все равно отдала миллион евро на борьбу против коронавируса в Сербии. Позиция по вакцинации мешает заработкам Джоковича. Он может потерять около 30 миллионов долларов, если спонсоры разорвут контракты из-за ситуации в Австралии.
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