Джокович объяснил «человеческой ошибкой» ложные данные о своих поездках. Из-за них Австралия снова открыла расследование

Новак Джокович впервые прокомментировал обвинения в фальсификации результатов ковид-тестов и предоставление ложных данных в декларации о въезде в Австралию.

Джокович признал, что 18 декабря дал интервью L’Equipe после положительного теста на ковид. Он объяснил, что «не хотел подводить журналиста», но заверил, что во время разговора соблюдал соцдистанцию.

При этом Джокович отрицает, что во время посещения детского мероприятия в Белграде 17 декабря знал о положительном тесте. По его словам, результат пришел ему уже после мероприятия.

Ложные данные в декларации о въезде он объяснил «человеческой ошибкой». Его агент заполнял документ и не указал, что Джокович в течение двух недель перед вылетом в Австралию уезжал из Сербии.

Джокович приехал в Австралию в начале января для участия в Australian Open. Он получил медотвод от вакцинации из-за перенесенного ковида, но пограничники аннулировали его визу, посчитав причину медотвода неуважительной. Спустя неделю суд отменил это решение – и Джоковича впустили в страну.

Во время суда выяснилось, что в его декларации о въезде есть ложные данные. В декабре Джокович уезжал из Сербии в Испанию, но в документе информацию об этом не указал. Теперь власти Австралии могут повторно аннулировать его визу. Министр по делам миграции подтвердил начатое расследование, но отказался от комментариев.

Austrian Open стартует 17 января. Джокович – его действующий чемпион.