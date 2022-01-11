Министерство миграции и гражданства Австралии продолжает расследовние из-за въезда Новака Джоковича в страну. Его визу могут повторно аннулировать, если его признают виновным в нарушении законов.

Деталей о расследовании практически нет. Представитель Алекса Хоука (министр по вопросам миграции) пообещал «тщательное рассмотрение вопроса», но от других комментариев отказался.

The Age утверждает, что расследование связано с дорожной декларацией. Джокович предоставил копию документа в суде – в нем указано, что он не посещал других стран в течение двух недель перед вылетом в Австралию. Но из постов в соцсетях следует, что помимо Сербии он был как минимум в Испании перед вылетом.