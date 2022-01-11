Australian Open
Новак Джокович
Австралия снова рассмотрит аннулирование визы Джоковича. Теперь – из-за ложной информации о путешествиях
4 часа назад
Министерство миграции и гражданства Австралии продолжает расследовние из-за въезда Новака Джоковича в страну. Его визу могут повторно аннулировать, если его признают виновным в нарушении законов.
Деталей о расследовании практически нет. Представитель Алекса Хоука (министр по вопросам миграции) пообещал «тщательное рассмотрение вопроса», но от других комментариев отказался.
The Age утверждает, что расследование связано с дорожной декларацией. Джокович предоставил копию документа в суде – в нем указано, что он не посещал других стран в течение двух недель перед вылетом в Австралию. Но из постов в соцсетях следует, что помимо Сербии он был как минимум в Испании перед вылетом.
- Эта новость продолжает резонансую ситуацию вокруг Джоковича. Он прилетел в Австралию в начале января и планировал пересечь границу с медотводом от вакцинации. Но пограничники аннулировали его визу, посчитав причину медотвода (перенесенный ковид) незаконной в Австралии.
- Он подал апелляцию и спустя неделю выиграл суд. После этого он остался в Австралии и теперь готовится к выступлению на Australian Open.
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