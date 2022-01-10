Новак Джокович
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#Новак Джокович

Джокович выиграл суд и остается в Австралии. Он может сыграть на Australian Open

3 часа назад

7 января в Сербии прошли протесты из-за задержания Джоковича в Австралии.

www.imago-images.de/Global Look Press

В Австралии состоялось перенесенное заседание суда по поводу ситуации Новака Джоковича. Власти аннулировали его визу, но Джокович подал апелляцию.

10 января судья отменил решение об аннулировании визы Джоковича. Это означает, что теперь Джокович может сыграть на Australian Open.

Ранее власти Австралии обещали применить к Джоковичу новые санкции и снова аннулировать визу, если проиграют суд.

Reuters пишет, что власти заставили за собой право по применению личных полномочий. Если они еще раз аннулируют визу Джоковича, он получит трехлетний запрет на посещение Австралии. 

Основная стадия Australian Open стартует 17 января. Новак Джокович – первая ракетка мира. Он девять раз выигрывал этот турнир.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Reuters
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