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#Новак Джокович #коронавирус #Теннис

Джокович и его беременная жена заразились коронавирусом

23 июня 2020, 15:25
  • Новак сдал положительный тест после выступления на выставочном турнире в Задаре, он был его организатором.
  • Турнир проходил без каких-либо мер безопасности.
  • Коронавирусом заразилась беременная жена Джоковича, его тренер, а также теннисисты: Григор Димитров, Виктор Троицки и другие.
  • В конце апреля Новак выступил против вакцинации от коронавируса.

«Мы организовали турнир, когда вирус пошел на спад. Но, к сожалению, он не ушел. Невероятно сожалею о каждом случае заражения. Отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней».

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