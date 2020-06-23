Джокович и его беременная жена заразились коронавирусом

Новак сдал положительный тест после выступления на выставочном турнире в Задаре, он был его организатором.

Турнир проходил без каких-либо мер безопасности.

Коронавирусом заразилась беременная жена Джоковича, его тренер, а также теннисисты: Григор Димитров, Виктор Троицки и другие.

В конце апреля Новак выступил против вакцинации от коронавируса.

«Мы организовали турнир, когда вирус пошел на спад. Но, к сожалению, он не ушел. Невероятно сожалею о каждом случае заражения. Отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней».