Новак Джокович
Теннис
коронавирус
Джокович и его беременная жена заразились коронавирусом
23 июня 2020, 15:25
- Новак сдал положительный тест после выступления на выставочном турнире в Задаре, он был его организатором.
- Турнир проходил без каких-либо мер безопасности.
- Коронавирусом заразилась беременная жена Джоковича, его тренер, а также теннисисты: Григор Димитров, Виктор Троицки и другие.
- В конце апреля Новак выступил против вакцинации от коронавируса.
«Мы организовали турнир, когда вирус пошел на спад. Но, к сожалению, он не ушел. Невероятно сожалею о каждом случае заражения. Отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней».
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