Новак Джокович
Australian Open
Джокович пропустит минимум три следующих Australian Open – ему на три года запрещен въезд в страну
5 часов назад
Это подтвердил министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс. Он сказал, что виза Джоковича аннулирована, а ему самому нельзя будет три года посещать Австралию.
Есть и слова премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Тот объяснил, что «при правильных обстоятельствах» у человека будет возможность вернуться.
Новак Джокович не сыграет на Australian Open в 2022 году – 16 января в Австралии он проиграл второй суд. Он получил медотвод от прививки и отказывается ставить вакцину. Австралия допускает в страну только вакцинированных спортсменов.
Турнир Australian Open проходит каждый год.
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