Джокович пропустит минимум три следующих Australian Open – ему на три года запрещен въезд в страну

Это подтвердил министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс. Он сказал, что виза Джоковича аннулирована, а ему самому нельзя будет три года посещать Австралию.

Есть и слова премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Тот объяснил, что «при правильных обстоятельствах» у человека будет возможность вернуться.

Новак Джокович не сыграет на Australian Open в 2022 году – 16 января в Австралии он проиграл второй суд. Он получил медотвод от прививки и отказывается ставить вакцину. Австралия допускает в страну только вакцинированных спортсменов.

Турнир Australian Open проходит каждый год.